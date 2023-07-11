Мариновані гриби – це швидка закуска на столі без жодних перебільшень. Він стане помічником на кухні, адже смачна закуска буде готовою залічені години.

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Найкраще для закрутки підійдуть печериці, але його можна повторювати і з гливами чи білими грибами. Спробуйте і ви захочете добавки.

Рецепт маринованих печериць за лічені години

  • Час: 8 – 10 годин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.
  • Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.
  • Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.
  • Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.

Смачного!