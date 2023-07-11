Мариновані гриби – це швидка закуска на столі без жодних перебільшень. Він стане помічником на кухні, адже смачна закуска буде готовою залічені години.
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Найкраще для закрутки підійдуть печериці, але його можна повторювати і з гливами чи білими грибами. Спробуйте і ви захочете добавки.
Рецепт маринованих печериць за лічені години
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.
- Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.
- Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.
- Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.
Смачного!