Мариновані гриби – це швидка закуска на столі без жодних перебільшень. Він стане помічником на кухні, адже смачна закуска буде готовою залічені години.

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Найкраще для закрутки підійдуть печериці, але його можна повторювати і з гливами чи білими грибами. Спробуйте і ви захочете добавки.

Рецепт маринованих печериць за лічені години

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів грибів;

– 1 столова ложка солі (без гірки);

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 4 чайні ложки 9% оцту;

– лавровий лист;

– 5 – 6 горошків чорного перцю;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– свіжа зелень (петрушка, кінза).

Приготування:

Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.

Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.

Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.

Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.

Смачного!

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