Маринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закрутку
11 июля 2023, 17:20Читати новину українською
Источник:Лиза Глинская
Этот рецепт закрутки на зиму настоящее сокровище для хозяек. Его не только легко готовить, но и очень быстро.
Маринованные грибы – это быстрая закуска на столе без преувеличения. Он станет помощником на кухне, ведь вкусная закуска будет готова зачисленные часы.
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Лучше всего для закрутки подойдут шампиньоны, но его можно повторять и с вешенками или белыми грибами. Попытайтесь и вы захотите добавки.
Рецепт маринованных шампиньонов за считанные часы
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 2
– 500 граммов грибов;
– 1 столовая ложка соли (без горки);
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 4 чайные ложки 9% уксуса;
– лавровый лист;
– 5 – 6 горошек черного перца;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– свежая зелень (петрушка, кинза).
Приготовление:
- Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут.
- Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем.
- Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем.
- Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению.
Приятного аппетита!Понравился рецепт маринованных шампиньонов? Попытайтесь также приготовить лисички на обед или приготовить их на зиму.