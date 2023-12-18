Вы забудете о консервированных огурцах и помидорах: готовим американскую закуску из лука
18 декабря 2023, 23:18Читати новину українською
Источник:mediterranean.diet.plan
Эту вкусную и хрустящую закуску из лука можно приготовить за считанные минуты и употребить в тот же день. Она понравится многим, ведь имеет невероятный сладко-острый вкус.
Такой лук прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам. Кроме этого, его можно добавлять в бургеры и салаты.
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Рецепт американского маринованного лука
- Время: 15 минут + 6 часов
- Порций: 2
– 3 фиолетовых луковицы;
– 60 миллилитров уксуса (виноградного или яблочного);
– кипяток, чтобы заполнить банку;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– несколько зерен горчицы и черного перца по желанию.
Приготовление:
- Нарежьте лук кольцами.
- Добавьте сахар, соль, перец, зерно горчицы, уксус и достаточно кипятка, чтобы заполнить банку на 300 миллилитров.
- Закройте крышкой, переверните 2 – 3 раза и дайте смеси перемешаться.
- Приблизительно через 6 часов маринованный лук будет готов.
- Готовый продукт храните в холодильнике.