Така цибуля чудово підходить до м'ясних, та рибних страв. Окрім цього, її можна додавати до бургерів та салатів.

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Рецепт американської маринованої цибулі

  • Час: 15 хвилин + 6 годин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте цибулю кільцями.
  2. Додайте цукор, сіль, перець, зерна гірчиці, оцет і достатньо окропу, щоб заповнити банку на 300 мілілітрів.
  3. Закрийте кришкою, переверніть 2 – 3 рази та дайте суміші перемішатися.
  4. Приблизно через 6 годин маринована цибуля буде готова.
  5. Готовий продукт зберігайте в холодильнику.