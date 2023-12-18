Така цибуля чудово підходить до м'ясних, та рибних страв. Окрім цього, її можна додавати до бургерів та салатів.
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Рецепт американської маринованої цибулі
- Час: 15 хвилин + 6 годин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте цибулю кільцями.
- Додайте цукор, сіль, перець, зерна гірчиці, оцет і достатньо окропу, щоб заповнити банку на 300 мілілітрів.
- Закрийте кришкою, переверніть 2 – 3 рази та дайте суміші перемішатися.
- Приблизно через 6 годин маринована цибуля буде готова.
- Готовий продукт зберігайте в холодильнику.