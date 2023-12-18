Такой лук прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам. Кроме этого, его можно добавлять в бургеры и салаты.

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Рецепт американского маринованного лука

  • Время: 15 минут + 6 часов
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кольцами.
  2. Добавьте сахар, соль, перец, зерно горчицы, уксус и достаточно кипятка, чтобы заполнить банку на 300 миллилитров.
  3. Закройте крышкой, переверните 2 – 3 раза и дайте смеси перемешаться.
  4. Приблизительно через 6 часов маринованный лук будет готов.
  5. Готовый продукт храните в холодильнике.