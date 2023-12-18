Такой лук прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам. Кроме этого, его можно добавлять в бургеры и салаты.
Стоит попробовать Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут
Рецепт американского маринованного лука
- Время: 15 минут + 6 часов
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте лук кольцами.
- Добавьте сахар, соль, перец, зерно горчицы, уксус и достаточно кипятка, чтобы заполнить банку на 300 миллилитров.
- Закройте крышкой, переверните 2 – 3 раза и дайте смеси перемешаться.
- Приблизительно через 6 часов маринованный лук будет готов.
- Готовый продукт храните в холодильнике.