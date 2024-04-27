Такого вкусного барбекю вы еще не ели: как замариновать ребра для максимальной сочности
27 апреля 2024, 21:46Читати новину українською
Источник:Shuba
Вместе с весной и теплом ко многим пришло желание устроить барбекю. Узнайте, как замариновать говяжьи ребрышки, чтобы они были максимально вкусными.
Секрет нежного и вкусного мяса заключается в правильно подобранном маринаде. Главным ингредиентом этого является соус барбекю.
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Сочные ребрышки на мангале
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм говяжьих ребер;
– 4 красных болгарских перца;
– 2 луковицы;
– 100 грамм соуса барбекю;
– соль, перец по вкусу;
– 20 грамм масла. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Ребрышки помойте и обсушите. Натрите солью, перцем и соусом барбекю. Заверните их в пленку и оставьте мариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Еще лучше положить ребра на ночь в холодильник.
- Разожгите уголь в мангале и хорошо его прогрейте. Решетку смажьте маслом и выложите на нее перцы. Запекайте со всех сторон до подпалин. На это уйдет примерно 10 – 15 минут. Затем заверните перцы в фольгу.
- Лук почистите и нарежьте колечками. На решетку выложите ребрышки с луком. Жарьте, переворачивая каждые 3 минуты, в течение 15 – 20 минут.
- Разверните фольгу и достаньте перцы. В свою очередь, ребрышки порционно нарежьте и подавайте вместе с луком и соусом барбекю.