Секрет нежного и вкусного мяса заключается в правильно подобранном маринаде. Главным ингредиентом этого является соус барбекю.
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Сочные ребрышки на мангале
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Ребрышки помойте и обсушите. Натрите солью, перцем и соусом барбекю. Заверните их в пленку и оставьте мариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Еще лучше положить ребра на ночь в холодильник.
- Разожгите уголь в мангале и хорошо его прогрейте. Решетку смажьте маслом и выложите на нее перцы. Запекайте со всех сторон до подпалин. На это уйдет примерно 10 – 15 минут. Затем заверните перцы в фольгу.
- Лук почистите и нарежьте колечками. На решетку выложите ребрышки с луком. Жарьте, переворачивая каждые 3 минуты, в течение 15 – 20 минут.
- Разверните фольгу и достаньте перцы. В свою очередь, ребрышки порционно нарежьте и подавайте вместе с луком и соусом барбекю.