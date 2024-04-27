Секрет ніжного та смачного м'яса полягає у правильно підібраному маринаді. Головним інгредієнтом цього є соус барбекю.
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Соковиті реберця на мангалі
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Реберця помийте й обсушіть. Натріть сіллю, перцем та соусом барбекю. Загорніть їх у плівку і залиште маринуватися на 2 години при кімнатній температурі. Ще краще покласти ребра на ніч у холодильник.
- Розпаліть вугілля в мангалі й добре його прогрійте. Решітку змастіть олією і викладіть на неї перці. Запікайте з усіх боків до підпалин. На це піде приблизно 10 – 15 хвилин. Потім загорніть перці у фольгу.
- Цибулю почистьте і наріжте кільцями. На решітку викладіть реберця з цибулею. Смажте, перевертаючи кожні 3 хвилини, протягом 15 – 20 хвилин.
- Розгорніть фольгу та дістаньте перці. Своєю чергою, реберця порційно наріжте і подавайте разом із цибулею і соусом барбекю.