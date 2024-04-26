Куриный шашлык – замечательная весенняя опция, когда хочется провести время с близкими людьми на природе. Готовить его очень легко, а по вкусу это сочное мясо абсолютно всем.

Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Рецепт куриного шашлыка

Время: 1 час + маринование

Порций: 8

Приготовление:

  1. Филе нарезаем кусочками и убираем пленки, лук – кольцами.
  2. Мясо и лук смешиваем, добавляем специи, заливаем минералкой, чтобы вода полностью покрыла мясо.
  3. Оставляем мариноваться на 2 – 3 часа.
  4. Жарим на углях до золотистого цвета.
  5. Учитывайте, что куриный шашлык готовится быстро, поэтому не нужно много огня.

Приятного аппетита!