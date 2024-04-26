Курячий шашлик – чудова весняна опція, коли хочеться провести час з близькими людьми на природі. Готувати його дуже легко, а смакує це соковите м'ясо абсолютно усім.

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Рецепт курячого шашлику

Час: 1 година + маринування

Порцій: 8

Приготування:

  1. Філе нарізаємо шматочками та забираємо плівки, цибулю – кільцями.
  2. М'ясо та цибулю змішуємо, додаємо спеції, заливаємо мінералкою, щоб вода повністю покрила м'ясо.
  3. Залишаємо маринуватися на 2 – 3 години.
  4. Смажимо на вугіллі до золотистого кольору.
  5. Зважайте, що курячий шашлик готується швидко, тому не потрібно багато вогню.

Смачного!