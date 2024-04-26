Курячий шашлик – чудова весняна опція, коли хочеться провести час з близькими людьми на природі. Готувати його дуже легко, а смакує це соковите м'ясо абсолютно усім.
Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт курячого шашлику
Час: 1 година + маринування
Порцій: 8
Приготування:
- Філе нарізаємо шматочками та забираємо плівки, цибулю – кільцями.
- М'ясо та цибулю змішуємо, додаємо спеції, заливаємо мінералкою, щоб вода повністю покрила м'ясо.
- Залишаємо маринуватися на 2 – 3 години.
- Смажимо на вугіллі до золотистого кольору.
- Зважайте, що курячий шашлик готується швидко, тому не потрібно багато вогню.
Смачного!