Шашлык из куриного филе: универсальный рецепт, с которым всегда получается шедевр
26 апреля 2024, 22:35Читати новину українською
Источник:gotuvaty
Куриное филе – один из самых универсальных ингредиентов. Становится теплее, и мангалы снова будут в действии, и это мясо - отличная опция для такой активности.
Куриный шашлык – замечательная весенняя опция, когда хочется провести время с близкими людьми на природе. Готовить его очень легко, а по вкусу это сочное мясо абсолютно всем.
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Рецепт куриного шашлыка
Время: 1 час + маринование
Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 – 2 килограмма куриного филе;
– бутылка минералки;
– 1 лимон;
– 1 – 2 луковицы;
– соль;
– специи для курицы;
– черный перец;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Филе нарезаем кусочками и убираем пленки, лук – кольцами.
- Мясо и лук смешиваем, добавляем специи, заливаем минералкой, чтобы вода полностью покрыла мясо.
- Оставляем мариноваться на 2 – 3 часа.
- Жарим на углях до золотистого цвета.
- Учитывайте, что куриный шашлык готовится быстро, поэтому не нужно много огня.
Приятного аппетита!К шашлыку: рецепт салата, который идеально дополнит мясо.