Как мариновать стейки: рецепт, который считают идеальным
Источник:allrecipes
Сочные стейки – одна из главных кулинарных прелестей весны. Чтобы получить от этого блюда максимальное наслаждение, нужно позаботиться о правильном маринаде.
Этот маринад считают идеальным выбором для стейка. Он позволяет не только сделать мясо мягким и сочным, но и изрядно совершенствует его вкус.
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Как долго надо мариновать стейк
Здесь абсолютно все зависит от размера кусков мяса, которые вы используете. Как минимум рекомендуют 3 – 4 часа для меньших кусков и 8 часов для более толстых. Лучшее решение – оставить стейки в маринаде на ночь. Обязательно убедитесь, что маринад полностью покрывает мясо.
Рецепт маринада для стейков
Время: 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 1/2 стакана оливкового масла;
– 1/3 стакана соевого соуса;
– 1/3 стакана свежего лимонного сока;
– 1/4 стакана вустерширского соуса;
– 3 столовые ложки сушеного базилика;
– 1/2 столовой ложки чесночного порошка;
– 1 чайная ложка молотого белого перца;
– чайная ложка сушеного чеснока и 1/4 чайной ложки острого перца – по желанию.
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты в одной миске и взбейте в блендере или миксере до однородности.
- Положите мясо в контейнер, покройте маринадом, закройте емкость и поместите в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!Вот это так фокус: как на самом деле нужно хранить специи.