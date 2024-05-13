Этот маринад считают идеальным выбором для стейка. Он позволяет не только сделать мясо мягким и сочным, но и изрядно совершенствует его вкус.

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Как долго надо мариновать стейк

Здесь абсолютно все зависит от размера кусков мяса, которые вы используете. Как минимум рекомендуют 3 – 4 часа для меньших кусков и 8 часов для более толстых. Лучшее решение – оставить стейки в маринаде на ночь. Обязательно убедитесь, что маринад полностью покрывает мясо.

Рецепт маринада для стейков

Время: 15 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Соедините все ингредиенты в одной миске и взбейте в блендере или миксере до однородности.
  2. Положите мясо в контейнер, покройте маринадом, закройте емкость и поместите в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!