Секретным ингредиентом этого маринада является майонез. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
Будет вкусно Просто тает во рту: рецепт идеального шашлыка по-грузински
Рецепт шашлыка с майонезом
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Сначала мясо хорошо промойте и обсушите.
- Затем нарежьте его кубиками по 4 – 5 сантиметров. Залейте майонезом, посыпьте солью, перцем и добавьте кольца лука.
- Оставьте шашлык мариноваться минимум на 4 часа, а еще лучше – на ночь.
- Нанижите свинину на шампуры и жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая.