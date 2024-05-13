Секретным ингредиентом этого маринада является майонез. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

Будет вкусно Просто тает во рту: рецепт идеального шашлыка по-грузински

Рецепт шашлыка с майонезом

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сначала мясо хорошо промойте и обсушите.
  2. Затем нарежьте его кубиками по 4 – 5 сантиметров. Залейте майонезом, посыпьте солью, перцем и добавьте кольца лука.
  3. Оставьте шашлык мариноваться минимум на 4 часа, а еще лучше – на ночь.
  4. Нанижите свинину на шампуры и жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая.