Секретным ингредиентом этого маринада является майонез. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Рецепт шашлыка с майонезом

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиного ошейка;

– 200 миллилитров майонеза;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка перца;

– 1 луковица;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Сначала мясо хорошо промойте и обсушите. Затем нарежьте его кубиками по 4 – 5 сантиметров. Залейте майонезом, посыпьте солью, перцем и добавьте кольца лука. Оставьте шашлык мариноваться минимум на 4 часа, а еще лучше – на ночь. Нанижите свинину на шампуры и жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая.

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