Цей маринад вважають ідеальним вибором для стейка. Він дозволяє не лише зробити м'ясо м'яким та соковитим, а й неабияк вдосконалює його смак.
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Як довго треба маринувати стейк
Тут абсолютно все залежить від розміру шматків м'яса, які ви використовуєте. Як мінімум рекомендують 3 – 4 години для менших шматків та 8 годин для більш товстих. Найкраще рішення – залишити стейки у маринаді на ніч. Обов'язково переконайтеся, що маринад повністю покриває м'ясо.
Рецепт маринаду для стейків
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- З'єднайте усі інгредієнти в одній мисці та збийте в блендері або міксері до однорідності.
- Покладіть м'ясо у контейнер, покрийте маринадом, закрийте ємність та помістіть у холодильник на ніч.
Смачного!