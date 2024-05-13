Цей маринад вважають ідеальним вибором для стейка. Він дозволяє не лише зробити м'ясо м'яким та соковитим, а й неабияк вдосконалює його смак.

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Як довго треба маринувати стейк

Тут абсолютно все залежить від розміру шматків м'яса, які ви використовуєте. Як мінімум рекомендують 3 – 4 години для менших шматків та 8 годин для більш товстих. Найкраще рішення – залишити стейки у маринаді на ніч. Обов'язково переконайтеся, що маринад повністю покриває м'ясо.

Рецепт маринаду для стейків

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: – 1/2 склянки оливкової олії;

– 1/3 склянки соєвого соусу;

– 1/3 склянки свіжого лимонного соку;

– 1/4 склянки вустерширського соусу;

– 3 столові ложки сушеного базиліка;

– 1/2 столової ложки часникового порошку;

– 1 чайна ложка меленого білого перцю;

– чайна ложка сушеного часнику та 1/4 чайної ложки гострого перцю – за бажанням.

Приготування:

З'єднайте усі інгредієнти в одній мисці та збийте в блендері або міксері до однорідності. Покладіть м'ясо у контейнер, покрийте маринадом, закрийте ємність та помістіть у холодильник на ніч.

Смачного!

Ось це так фокус: як насправді потрібно зберігати спеції.