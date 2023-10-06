Марокканские блины с начинкой – детям в школу или на семейный обед
6 октября 2023, 15:24Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты на украинском
Среди множества рецептов блинов мы настаиваем, чтобы вы попробовали именно этот вариант. Они рыхлые, нежные и невероятно вкусные.
Марокканские блины – это не только отличная альтернатива обычным, но и отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты. Ведь в тесто для этих блинчиков не входит молоко, они готовятся на воде.
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Выбирайте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными и необычными для нашей кухни блинчиками.
Марокканские блины – рецепт
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 10 штук
– 250 граммов манки;
– 40 граммов муки;
– 3 столовые ложки сахара;
– ¼ чайной ложки соли;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– 10 грамм разрыхлителя для теста;
– 500 граммов теплой воды;
– начинка (арахисовая паста, шоколадная паста).
Приготовление:
- Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Далее вливаем теплую воду (около 40 градусов) и пробиваем блендером 2 минуты. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы появились пузыри.
- Жарим блины на сухой сковороде, на маленьком огне только с одной стороны (2 – 3 минуты).
- Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники.
- Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить крымские чебуреки по нашему. рецептом.