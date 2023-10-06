Марокканські млинці – це не тільки чудова альтернатива звичайним, а й відмінний варіант для тих, хто не вживає молочні продукти. Адже в тісто для цих млинців не входить молоко, вони готуються на воді.

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Обирайте улюблену начинку та насолоджуйтеся смачними та незвичними для нашої кухні млинцями.

Марокканські млинці – рецепт

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 250 грамів манки;

– 40 грамів борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– ¼ чайної ложки солі;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– 500 грамів теплої води;

– начинка (арахісова паста, шоколадна паста).

Приготування:

З'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Далі вливаємо теплу воду (близько 40 градусів) та пробиваємо блендером 2 хвилини. Накриваємо рушником і лишаємо на 15 хвилин, аби з'явилися бульбашки.

Смажимо млинці на сухій сковороді, на маленькому вогні лише з однієї сторони (2 – 3 хвилини).

Відразу на ще теплі млинці викладаємо начинку та зліплюємо ніби вареники.

Начинка може бути будь-яка: арахісова паста з бананом, кисломолочний сир з родзинками, джем, шоколадна паста.

Смачного!

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