Марокканські млинці – це не тільки чудова альтернатива звичайним, а й відмінний варіант для тих, хто не вживає молочні продукти. Адже в тісто для цих млинців не входить молоко, вони готуються на воді.
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Обирайте улюблену начинку та насолоджуйтеся смачними та незвичними для нашої кухні млинцями.
Марокканські млинці – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
Приготування:
- З'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Далі вливаємо теплу воду (близько 40 градусів) та пробиваємо блендером 2 хвилини. Накриваємо рушником і лишаємо на 15 хвилин, аби з'явилися бульбашки.
- Смажимо млинці на сухій сковороді, на маленькому вогні лише з однієї сторони (2 – 3 хвилини).
- Відразу на ще теплі млинці викладаємо начинку та зліплюємо ніби вареники.
- Начинка може бути будь-яка: арахісова паста з бананом, кисломолочний сир з родзинками, джем, шоколадна паста.
Смачного!