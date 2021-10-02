Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграм замечательными новостями, относительно совместной, с Олей Мартыновской, кулинарной книги "100 рецептов на каждый день". Повара получили первый экземпляр книги и показали первые фото.

Читайте также Государственная поддержка и новые законы: что ждет пчеловодов в Украине – итоги дискуссии

Предварительно, выход книги "100 рецептов на каждый день" Владимир и Ольга планировали на середину августа этого года, но из-за многочисленных правок и согласования обложки выход затянулся.



Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская / Фото со страницы повара

Этот первый экземпляр – он пример. Еще его надо проверить, после этого запустить в полный тираж.

Я лично, прошу прощения за задержку – не знали мы, что будет столько нюансов, но мы хотим сделать как лучше, – прокомментировал Ярославский.



Страницы из книги "100 рецептов на каждый день" / Фото со страницы повара

Также Владимир пообещал поделиться с читателями всеми деталями и трудностями, которые ждали на сложном пути авторов.



Страницы из книги "100 рецептов на каждый день" / Фото со страницы повара

Владимир и Ольга 26 раз перепечатывали обложку книги "100 рецептов на каждый день", а материал для нее везли из Бельгии. Чтобы книга была доступной для каждого, авторы отказались от сотрудничества с издательствами.