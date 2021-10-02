Володимир Ярославський поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм чудовими новинами, щодо спільної, з Олею Мартиновською, кулінарної книги "100 рецептів на кожен день". Кухарі отримали перший екземпляр книги та показали перші фото.

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Попередньо, вихід книги "100 рецептів на кожен день" Володимир та Ольга планували на середину серпня цього року, але через численні правки та узгодження обкладинки вихід затягнувся.



Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська / Фото зі сторінки кухаря

Цей перший екземпляр – він приклад. Ще його треба перевірити, після цього запустити у повний тираж.

Я особисто, прошу вибачення за затримку – не знали ми, що буде стільки нюансів, але ми маємо бажання зробити як найкраще, – прокоментував Ярославський.



Сторінки з книги "100 рецептів на кожен день" / Фото зі сторінки кухаря

Також Володимир пообіцяв поділитися з читачами всіма деталями та труднощами, які чекали на складному шляху авторів.



Сторінки з книги "100 рецептів на кожен день" / Фото зі сторінки кухаря

Володимир та Ольга 26 разів передруковували обкладинку книги "100 рецептів на кожен день", а матеріал для неї везли з Бельгії. Щоб книга була доступною для кожного, автори відмовилися від співпраці з видавництвами.