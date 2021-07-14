Маскарпоне – традиционный сыр, родом из Италии. По консистенции – это сливочный нежный крем. Его готовят из сливок 25% или коровьего молока с добавлением лимонного сока, иногда – белого винного уксуса.

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Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками авторским рецептом приготовления крема. Она рекомендует использовать сливки жирностью – более 30%.

Крем можно использовать для выпечки, для приготовления картофельного пюре, пасты, десертов.

Брускеты с маскарпоне / Фото Pexels

Рецепт маскарпоне

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 граммов: 453 ккал
  1. В кастрюлю вылейте сливки, доведите до кипения. Сливки не нужно кипятить.
  2. Снимите с огня, добавьте столовую ложку лимонного сока, снова поставьте на огонь, доведите до кипения, постепенно помешивая.
  3. Подготовьте сито с марлей, вылейте сливки, оставьте на ночь в холодильнике. Достаньте, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт маскарпоне от Тани Литвиновой в видео: