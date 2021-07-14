Маскарпоне – традиционный сыр, родом из Италии. По консистенции – это сливочный нежный крем. Его готовят из сливок 25% или коровьего молока с добавлением лимонного сока, иногда – белого винного уксуса.
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Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками авторским рецептом приготовления крема. Она рекомендует использовать сливки жирностью – более 30%.
Крем можно использовать для выпечки, для приготовления картофельного пюре, пасты, десертов.
Брускеты с маскарпоне / Фото Pexels
Рецепт маскарпоне
- Время: 15 минут
- Порции: 1
- Калорийность на 100 граммов: 453 ккал
- В кастрюлю вылейте сливки, доведите до кипения. Сливки не нужно кипятить.
- Снимите с огня, добавьте столовую ложку лимонного сока, снова поставьте на огонь, доведите до кипения, постепенно помешивая.
- Подготовьте сито с марлей, вылейте сливки, оставьте на ночь в холодильнике. Достаньте, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт маскарпоне от Тани Литвиновой в видео: