Маскарпоне – традиційний сир, родом з Італії. За консистенцією – це вершковий ніжний крем. Його готують з вершків 25% або коров'ячого молока з додаванням лимонного соку, іноді – білого винного оцту.
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Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками авторським рецептом приготування сиру. Вона рекомендує використовувати вершки жирністю – більше 30%.
Крем можна використовувати для випічки, картопляного пюре, пасти, десертів.
Брускета з маскарпоне/ Фото Pexels
Рецепт маскарпоне
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
- Калорійність на 100 грамів: 453 ккал
- У каструлю вилийте вершки, доведіть до кипіння. Вершки не потрібно кип'ятити.
- Зніміть з вогню, додайте столову ложку лимонного соку, знову поставте на вогонь, доведіть до кипіння, поступово помішуючи.
- Підготуйте сито з марлею, вилийте вершки, залиште на ніч у холодильнику. Дістаньте, викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт маскарпоне від Тані Литвинової у відео: