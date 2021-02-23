Рецепт блинов на Масленицу от Тани Литвиновой за 30 минут
Таня Литвинова поделилась своим рецептом блинов на Масленицу и убеждает, что именно они точно получатся тоненькими и вкусными. Даже если вы готовите их впервые!
Источник:инстаграм Тани Литвиновой
Талантливій кулинар Таня Литвинова продолжает удивлять нас своими рецептами и советами по их приготовлению.
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Вскоре мы будем праздновать Масленицу, а это значит, что пришло время подготовиться и запастись хорошим рецептом блинов.
Таня Литвинова уверяет, что по ее рецепту блины точно получатся, правда, вам нужно четко придерживаться граммов и рецептуры.
Как приготовить блины на молоке
- В глубокой миске соедините яйца и половину молока – перемешайте до однородного состояния.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Высыпьте муку в яичную массу, добавьте сахара и соли и перемешайте до однородной массы. Можно использовать миксер для смешивания ингредиентов.
- Вылейте в тесто остальное молоко и продолжайте перемешивать венчиком. Для того, чтобы блины быстрее приготовились, добавьте в тесто кипяток – перемешайте. Это сэкономит время, ведь с кипятком тесту не нужно настаиваться 30 минут.
- Влейте в тесто подсолнечное масло, или оливковое – на ваш вкус. Добавьте в тесто растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом и жарьте блины с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!
Рецепт блинов на молоке от Тани Литвиновой:
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