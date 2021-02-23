Таня Литвинова поделилась своим рецептом блинов на Масленицу и убеждает, что именно они точно получатся тоненькими и вкусными. Даже если вы готовите их впервые!

Талантливій кулинар Таня Литвинова продолжает удивлять нас своими рецептами и советами по их приготовлению.

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Вскоре мы будем праздновать Масленицу, а это значит, что пришло время подготовиться и запастись хорошим рецептом блинов.

Таня Литвинова уверяет, что по ее рецепту блины точно получатся, правда, вам нужно четко придерживаться граммов и рецептуры.

Как приготовить блины на молоке

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 500 мл молока;

– 250 мл кипятка;

– 250 г муки;

– 1 ст. л сахара;

– 30 г сливочного масла;

– 40 г подсолнечного масла;

– 1 ч. л соли.

В глубокой миске соедините яйца и половину молока – перемешайте до однородного состояния. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Высыпьте муку в яичную массу, добавьте сахара и соли и перемешайте до однородной массы. Можно использовать миксер для смешивания ингредиентов. Вылейте в тесто остальное молоко и продолжайте перемешивать венчиком. Для того, чтобы блины быстрее приготовились, добавьте в тесто кипяток – перемешайте. Это сэкономит время, ведь с кипятком тесту не нужно настаиваться 30 минут. Влейте в тесто подсолнечное масло, или оливковое – на ваш вкус. Добавьте в тесто растопленное сливочное масло и перемешайте. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и жарьте блины с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!

Рецепт блинов на молоке от Тани Литвиновой: