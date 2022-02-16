Всего несколько лайфхаков с растительным маслом помогут новичкам готовить быстрее и вкуснее. Пора выходить на новый кулинарный уровень!

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Как правильно готовить салатные заправки

Растительное масло прекрасно впитывает в себя вкусы и ароматы. Именно поэтому заправки для салатов лучше делать заранее. Добавьте в растительное масло специи и пряные травы, хорошенько перемешайте и оставьте в темном месте на 10 дней. Когда заправка настоится, поставьте ее в холодильник. Немного усилий – и ваши блюда заиграют новыми оттенками!

Незаменимый компонент / Фото Pixabay

Нерафинированное масло – не для жарки и не для запекания

Для температурной обработки следует использовать рафинированное масло. Ведь масло холодного отжима при нагревании начинает гореть. Поэтому его добавляют только в готовые блюда.

Натирать продукты с маслом –проще

Измельчать продукты на ручной терке – не большое удовольствие. Растительное масло ускорит скучный процесс: просто смажьте им терку. Вы особенно оцените этот лайфак, натирая мягкие продукты.

Облегчит процесс растительное масло / Фото из соцсетей