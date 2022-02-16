Усього кілька лайфхаків з олією допоможуть новачкам готувати швидше й смачніше. Час виходити на новий кулінарний рівень!

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Заправки для салатів

Олія чудово вбирає в себе смаки та аромати. Саме тому заправки для салатів краще робити заздалегідь. Додайте до олії спеції та пряні трави, гарно перемішайте й залиште в темному місці на 10 днів. Коли заправка настоїться, поставте її до холодильника. Трішки зусиль – і ваші страви заграють новими відтінками!

Незамінний компонент / Фото Pixabay

Нерафінована олія – не для смаження та запікання

Коли справа доходить про температурну обробку інгредієнтів, краще надавати перевагу рафінованій олії. Олія першого віджиму є прекрасним доповненням до холодних страв, але при нагріванні вона починає горіти. Якщо ж вирішили додавати до страви нерафіновану олію – це треба робити лише після її приготування.

Натирання продуктів стає простішим

Натирати продукти на ручному терку – не той процес, який хочеться розтягувати. Прискорити його дозволить олія – просто змастіть нею терко. Особливо дієвим цей лайфак є для м'яких продуктів, які люблять розвалюватися у процесі натирання.

Полегшення процесу / Фото з соцмереж