Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY: богиня Полякова против сексуальной Астафьевой – кто победил

В 1 выпуске "Мастер Шеф. CELEBRITY" сойдутся звездные украинские певицы: Оля Полякова, Алина Гросу, Таяна возглавят красную команду, а их соперницами будут Оля Цибульская, Надежда Мейхер-Грановская и Даша Астафьева. Во 2 эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться профессионалы своего дела: мясники против кондитеров! А кто из них окажется лучшим – узнаем уже сегодня!

Больше 10 лет на кухне "Мастер Шеф" соревновались за первенство опытные повара или любители, а сегодня нас ждет ожесточенная борьба между звездами шоу-бизнеса.

Читайте также Новый кулинарный проект Мастер Шеф. CELEBRITY: известна дата начала шоу

В первом эпизоде ​​"Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться блондинки против брюнеток: Ольга Полякова, Алина Гросу, Татьяна Решетняк (Таяна) – команда красных, и Даша Астафьева, Оля Цибульская и Надежда Мейхер в синей команде.

Звезд шоу-бизнеса ждет три испытания за каждое из которых они могут получить один, два и три балла. Команда победитель получит уникальную сковородку "Мастер Шеф" и титул лучших.

Перед объявлением правил первого испытания Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович – главные судьи проекта, спросили у певиц насколько хорошо они чувствуют себя на кухне, умеют ли готовить. Оля Полякова без колебаний заявила, что она богиня "готовки", а Даша Астафьева, что именно она будет лучшей в испытаниях.

Эстафета на "Мастер Шеф. CELEBRITY"

Правила первого этапа: обеим командам нужно наперегонки приготовить одно и то же блюдо классической итальянской кухни – ризотто с грибами. Девушкам нужно было определиться кто первый пойдет на кухню проекта и принесет нужные продукты для блюда – Даша Астафьева и Алина Гросу вызвались добровольно.

Следующими будут нарезать и жарить блюдо: Таяна и Надежда Мейхер, а завершать приготовление ризотто и представлять блюдо будут Оля Полякова и Оля Цибульская.

Но как же на кухне "Мастер Шеф" без знакомого нам "но". На столах каждого этапа будут коробки-загадки с небольшими сюрпризами под ними. Кто справится с заданием и приготовит изысканное ризотто за 45 минут узнаем уже сегодня.

Под первой коробкой-загадкой девушек ждала большая миска с тремя перемешанными кашами: гречка, рис и чечевица. Даше Астафьевой и Алине Гросу нужно почувствовать себя золушками и взять их, отделив только рис для блюда.

Незаурядное мастерство в этом показала сексуальная Даша Астафьева, ведь девушка буквально за несколько минут справилась с поставленной задачей, а вот Алина Гросу оказалась не такой ловкой на кухне "Мастер Шеф. CELEBRITY".

"Когда на кону выигрыш – в тебя вселяется дьявол", – сказала Оля Полякова и начала подбадривать коллегу по команде – Алину Гросу.

Синие первыми передали эстафету и перешли к следующему этапу. На этот раз под коробкой-загадкой был поднос. Никаких сковородок на этом этапе у Таяны и Надежды Мейхер не будет. Кроме обжаривания и нарезки ингредиентов девушкам нужно выпарить вино для риса. Таяна не употребляет алкоголь, поэтому не знала как пользоваться штопором. Полякова же знает все, поэтому ее активные подсказки помогли коллеге.

Второй этап первого испытания певицы завершили одновременно и передали эстафету Оле Поляковой и Оле Цибульской. Им нужно доготовить блюдо и представить его судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY".

Богиня кухни Полякова с грохотом спустилась с балкона на "Мастер Шеф. CELEBRITY" и занялась приготовлением ризотто с грибами. Девушек ждала последняя коробка-загадка под которой были обычные соломинки. С их помощью певицам нужно добавлять бульон в блюдо, наливать из ковшика нельзя.

Цибульская презентовала блюдо Эктору Хименесу-Браво на испанском, а девушки по команде добавили сладких поцелуев в щечку судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY".

Команда красных была уверена, что их блюдо получилось лучше, но невооруженным глазом было видно, что в ризотто расслоилось масло.

По вердикту судей "Мастер Шеф. CELEBRITY" в первом конкурсе 1 эпизода проекта один балл получила команда синих.

Кулинарный крокодил

Во втором конкурсе Ольга Полякова, Алина Гросу, Татьяна Решетняк (Таяна) остаются в команде красных, и Даша Астафьева, Оля Цибульская и Надежда Мейхер – в синей.

Певицам нужно выбрать того, кто будет показывать рецепт без слов и сможет объяснить весь рецепт и этапы приготовления выбранного судьями "Мастер Шеф. CELEBRITY" блюда коллегам по команде.

В команде синих показывала Даша Астафьева, а у красных – Таяна.

К сожалению, девушки столкнулись с трудностями из-за незнания определенных продуктов в азиатских блюдах. Астафьева не знала, что такое пак-чой.

Блюда у обеих команд действительно были тяжелыми, ведь азиатская кухня богата такими ингредиентами, как рисовый уксус, кунжутное масло, а показать их без слов сложно.

Несмотря на трудности перевода обе команды приготовили свои блюда и подали их судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Даша Астафьева прибегла к женским хитростям и подала блюдо на себе – она ​​легла на стол перед судьями "Мастер Шеф. CELEBRITY" и положила тарелку с блюдом себе на живот. Но это не спасло вкус блюда – в нем было мало соуса и невыразительный вкус.

Два балла получила команда красных и теперь счет изменился – 2:1.

Правда или действие

С визгами "Я хочу ту сковородку", – Оля Полякова ворвалась на третье и заключительное испытание первого эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY", а Оля Цибульская призналась, что немного оглохла от криков соперниц.

Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович подготовили для команд певиц три коробки-загадки: под первой был шикарный набор посуды для приготовления упомянутого блюда, под второй – горе-набор посуды из самодельных кастрюль и терок, а последняя скрывала гору банок, но только в одной из них есть необходимый ингредиент для будущего блюда.

Командам нужно приготовить традиционный украинский борщ, а секретный ингредиент спрятаный в одной из банок – фасоль.

Чтобы получить полноценный набор комплектующих командам нужно ответить на 12 вопросов, по шесть на команду. Отвечать на вопросы нужно о своих соперницах.

Среди вопросов были следующие:

В каком году Надежда Мейхер начала свою карьеру на телевидении ведущей: 2006 , 2012 или 2002 году.

, 2012 или 2002 году. Каких животных Полякова начала разводить после рождения дочери Маши – коз , кошек или капибаров.

, кошек или капибаров. Наибольший улов Астафьевой, который она поймала на силиконовую наживку – карп , барабулька или Даша не рыбачит.

, барабулька или Даша не рыбачит. С какого возраста Гросу работает на профессиональной сцене – четырех , пяти или семи.

, пяти или семи. Где кроме Украины Цибульская вела телевизионную программу – в Венгрии , Вашингтоне, вообще не работала.

, Вашингтоне, вообще не работала. Сколько татуировок у Таяны – три, тринадцать или тридцать три.

Также были вопросы о названии бренда дизайнерской одежды Надежды Мейхер, о карьере Алины Гросу и как зовут собак Даши Астафьевой.

По итогам третьего конкурса 1 эпизода "Мастер Шеф. CELEBRITY" победу одержала команда красных со счетом 5:4. Именно блондинки получили от судей "Мастер Шеф. CELEBRITY" лучший набор кастрюль и комплектующих, а команде синих пришлось готовить с помощью горе-набора.

За 45 минут обе команды приготовили свою вариацию борща, но лучшим он оказался у команды красных. Эктору Хименсу-Браво понравился борщ именно этой команды, ведь вкус был более насыщенный и с зажаркой из овощей.

Со счетом 5:1 триумфальная сковородка шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" досталась команде блондинок, а точнее Оле Поляковой!

2 эпизод "Мастер Шеф. CELEBRITY"

Во втором эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" в кулинарном поединке встретились настоящие профессионалы: шеф-повара со стажем – бывшие участники проекта "Мастер Шеф. Профессионалы". Мясники – Костя Лайпаков, Алик Мкртчян и Влад Цимбалюк и кондитеры – Екатерина Пескова, Екатерина Яблонская и Ефим Кравченко.

Читайте также Мастер Шеф CELEBRITY будет удивлять украинцев этим летом, – что известно о новом кулинарном шоу

Для победы во 2 эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" шеф-поварам нужно пройти три конкурса за которые они получат один, два и три балла.

Эпический батл профессионалов начался с кулинарного ринга: участники по очереди будут соревноваться в мини-батлах, а победитель получит возможность выбрать лучший из представленных ингредиентов для будущего изысканного блюда, которое и будут оценивать судьи: Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович.

В одном блюде командам нужно совместить сложные ингредиенты и приготовить изысканное ресторанное блюдо по своему усмотрению.

В первом поединке повара боролись за сырую свеклу, или свеклу в готовом салате Винегрет, из которого ее еще нужно достать.

Первым заданием дуэли было сделать филе из кролика, а точнее вырезать и зачистить каре. За 7 минут Костя Лайпаков победил у Кати Яблонской, ведь девушка не справилась с заданием.

Во второй дуэли Ефим Кравченко и Алик Мкртчян должны были приготовить сферу из карамельной паутины, чтобы достать для команды сыр Филадельфию. В то же время побежденный повар получит ролы Филадельфия.

Ефим получил безоговорочную победу в этом мини-батле и забрал оригинальный крем-сыр.

В третьей дуэли Екатерина Пескова билась за продукты в кулинарном поединке с Владом Цымбалюком. Им нужно было приготовить амюз буш из всех ингредиентов, которые были на поверхностях: чили, морковь, сельдерей, креветка, имбирь, яблоко и укроп.

Лучшим оказался в мини-батле Владислав, он и забрал высококачественный бельгийский шоколад, а Екатерине досталось печенье с шоколадной крошкой.

А теперь пришло время из полученных ингредиентов по итогам трех дуэлей приготовить изысканное ресторанное блюдо. Кондитеры решили готовить чизкейк, а мясники – холодную закуску.

Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" попробовали приготовленные блюда от обеих команд и решили, что победу в первом конкурсе получат именно мясники. Им удалось максимально подчеркнуть вкусы ингредиентов.

Один балл уже в копилке мясников, интересно смогут ли реабилитироваться кондитеры? Узнаем уже через несколько минут!

Темная комната

Во втором испытании участники должны пройти темную комнату, которая изрядно пугает поваров еще с предыдущих шоу "Мастер Шеф". Задача второго конкурса: найти шесть ингредиентов и приготовить из них блюдо.

У красных основное блюдо из мяса, а у синих – полноценный десерт. Все шесть продуктов нужно использовать в своем блюде. Смельчаками которые войдут в темную комнату будут управлять коллеги по команде снаружи, ведь будут знать их расположение.

Из синей команды в темную комнату пошел Константин Лайпаков, а от красных – Екатерина Пескова. Девушка решила посмотреть страху в глаза и преодолеть его раз и навсегда.

За отведенные 5 минут парень принес из темной комнаты куриное филе, морковь, лук, грибы, сливочное масло и помидоры. Екатерина нашла в темной комнате яйца, сливочное масло, шоколад, муку, какао и малину.

За 45 минут профессионалы приготовили свои блюда и подали их судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Террин из баклажанов с чипсами из грибов по вкусу, презентацией и консистенцией был лучше десерта кондитеров – они получили свои заслуженные два балла.

Вопрос в обмен на ограничение

В третьем конкурсе судьи дали волю фантазии поваров, но чтобы отстоять честь своего цеха им нужно превзойти самих себя.

Профессионалов ждет 12 жестких осложнений, которые могут поколебать уверенность любой команды: черные метки, костюм кукурузы или выключение плиты на целых 5 минут и это еще цветочки, ведь работать с венчиком вместо руки – невозможно!

Однако это еще не все, Эктор Хименес-Браво принес макет со своим изображением – с ним нужно будет готовить обнявшись на протяжении всего конкурса. Интересно, кому он достанется?

Распределять черные метки конкурентам можно только в том случае, если повар сможет дать правильный ответ о нем.

Среди вопросов были следующие:

Проводил ли Костя бои без правил на рабочем месте? (Нет)

Есть ли у Ефима диплом из музыкальной школы по классу "Сопрано"? (Нет)

Был ли Влад донором волос в трудные времена? (Нет)

Подстригла ли Яблонская свою 5-летнюю подругу налысо? (Да)

Продал ли Алик когда-то 70 килограммов золота? (Да)

Вышла ли Пескова без разрешения родителей замуж в 16 лет? (Нет)

Повара не побоялись набрать осложнений для конкурентов за свои правильные ответы, и в итоге Алик надел костюм кукурузы, знаменосцем был Костя, а Влад должен был работать работать в объятиях макета Эктора. Относительно команды кондитеров: две Екатерины были скованы наручниками. Кроме этих ограничений в копилке каждой из команд были еще дополнительные осложнения.

В течение всего испытания команды как могли усложняли задачу конкурентам, порой забывая о главной задаче решающего конкурса – приготовлении блюда, за которое судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" подарят одной из них победные три очка.

В итоге команда кондитеров подала судьям "Мастер Шеф. CELEBRITY" десерт "Птичье молоко", а команда мясников – маринованную утку с картошкой и грибами.

Судьи "Мастер Шеф. CELEBRITY" признали блюдо красной команды лучше по вкусу, консистенции и презентации. К сожалению, кондитеры так и не смогли побороть команду мясников.

Финальный счет 0:6.

Во 2 эпизоде "Мастер Шеф. CELEBRITY" победу и оригинальную сковородку проекта получила команда мясников!

Смотрите "Мастер Шеф. CELEBRITY" онлайн – видео: загрузится впоследствии