Понад 10 років на кухні "Мастер Шеф" змагалися за першість досвідчені кухарі або аматори, а сьогодні на нас чекає запекла боротьба між зірками шоу-бізнесу.

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Перший епізод "Мастер Шеф. CELEBRITY"

У першому епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" змагатимуться білявки проти брюнеток: Ольга Полякова, Аліна Гросу, Тетяна Решетняк (Таяна) – команда червоних, та Даша Астаф'єва, Оля Цибульська й Надія Мейхер у синій команді.

На зірок шоу-бізнесу чекає три випробування за кожне з яких вони можуть отримати один, два та три бали. Команда переможець отримає унікальну сковорідку "Мастер Шеф" та титул найкращих.

Перед оголошенням правил першого випробування Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович – головні судді проєкту, запитали у співачок наскільки добре вони почувають себе на кухні, чи вміють готувати. Оля Полякова без сумнівів заявила, що вона богиня "готовки", а Даша Астаф'єва, що саме вона буде найкращою у випробуваннях.

Естафета на "Мастер Шеф. CELEBRITY"

Правила першого етапу: обом командам потрібно навипередки приготувати одну і ту ж страву класичної італійської кухні – різотто з грибами. Дівчатам потрібно було визначитись хто перший піде на кухню проєкту та принесе потрібні продукти для страви – Даша Астаф'єва та Аліна Гросу визвалися добровільно.

Наступними будуть нарізати та смажити страву: Таяна та Надія Мейхер, а завершувати приготування різотто та презентувати страву будуть Оля Полякова та Оля Цибульська.

Але куди ж на кухні "Мастер Шеф" без знайомого нам "але". На столах кожного етапу будуть коробки-загадки із невеликими сюрпризами під ними. Хто справиться із завданням та приготує вишукане різотто за 45 хвилин дізнаємося вже сьогодні.

Під першою коробкою-загадкою на дівчат чекала велика миска з трьома перемішаними кашами: гречка, рис та сочевиця. Даші Астаф'євій та Аліні Гросу потрібно відчути себе попелюшками та перебрати їх, відділивши тільки рис для страви.

Неабияку майстерність у цьому показала сексуальна Даша Астаф'єва, адже дівчина буквально за кілька хвилин справилась із поставленим завданням, а от Аліна Гросу виявилася не такою вправною на кухні "Мастер Шеф. CELEBRITY".

"Коли на кону виграш – в тебе всиляється диявол", – вигукнула Оля Полякова та почала підбадьорювати колегу по команді – Аліну Гросу.

Сині першими передали естафету та перейшли до наступного етапу. Цього разу під коробкою-загадкою були таця. Жодних сковорідок на цьому етапі у Таяни та Надії Мейхер не буде. Окрім обсмажування та нарізки інгредієнтів дівчатам потрібно випарити вино для рису. Таяна не вживає алкоголь, тому не знала як користуватися штопором. Полякова ж знає все, тому її активні підказки допомогли колезі.

Другий етап першого випробування співачки завершили одночасно та передали естафету Олі Поляковій й Олі Цибульській. Їм потрібно доготувати страву та презентувати її суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY".

Богиня кухні Полякова з гуркотом спустилася з балкону на "Мастер Шеф. CELEBRITY" й зайнялася готуванням різотто з грибами. На дівчат чекала остання коробка-загадка під якою були звичайні соломинки. З їхньою допомогою співачкам потрібно додавати бульйон у страву, наливати з ківшика не можна.

Цибульська презентувала страву Ектору Хіменесу-Браво іспанською, а дівчата по команді додали солодких поцілунків у щічку суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY".

Команда червоних були впевнені. що їхня страва вийшла краща, але не озброєним оком було видно, що в різотто розшарувалося масло.

За вердиктами суддів "Мастер Шеф. CELEBRITY" у першому конкурсі 1 епізоду проєкту один бал отримала команда синіх.

Кулінарний крокодил

У другому конкурсі Ольга Полякова, Аліна Гросу, Тетяна Решетняк (Таяна) залишаються у команді червоних, та Даша Астаф'єва, Оля Цибульська й Надія Мейхер – у синій.

Співачкам потрібно обрати того хто буде показувати рецепт без слів та зможе донести весь рецепт та етапи приготування обраної суддями "Мастер Шеф. CELEBRITY" страви для колег по команді.

В команді синіх показувала Даша Астаф'єва, а у червоних – Таяна.

На жаль, дівчата зіткнулися із труднощами через незнання певних продуктів у азійських стравах. Астаф'єва не знала, що таке пак-чой.

Страви в обох команд дійсно були важкими, адже азійська кухня багата на такі інгредієнти, рисовий оцет, кунжутна олія, а показати їх без слів складно.

Попри труднощі перекладу обидві команди приготували свої страви та подали їх суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Даша Астаф'єва вдалась до жіночих хитрощів й подала страву на собі – вона лягла на стіл перед суддями "Мастер Шеф. CELEBRITY" та поклала тарілку зі стравою собі на живіт. Та це не врятувало смак страви – у ній було мало соусу та невиразний смак.

Два бали отримала команда червоних й тепер рахунок змінився – 2:1.

Правда або дія

З вересками "Я хочу ту пательню", – Оля Полякова увірвалася на третє й завершальне випробування першого епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY", а Оля Цибульська зізналася, що трішки оглухла від криків суперниць.

Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович підготували для команд співачок три коробки-загадки: під першою був шикарний набір посуду для приготування загаданої страви, під другою – горе-набір посуду з саморобних каструль та тертки з консерви, й остання приховувала гору банок, проте лише в одній з них є необхідний інгредієнт для майбутньої страви.

Командам потрібно приготувати традиційний український борщ, а секретний інгредієнт прихований в одній із банок – квасоля.

Щоб отримати повноцінний набір девайсів командам потрібно відповісти на 12 запитань, по шість на команду. Відповідати на запитання потрібно про своїх суперниць.

Серед запитань були такі:

У якому році Надія Мейхер розпочала свою кар'єру на телебаченні ведучою: 2006 , 2012 чи 2002 році.

, 2012 чи 2002 році. Яких тварин Полякова почала розводити після народження доньки Маші – кіз , котів чи капібарів.

, котів чи капібарів. Найбільший улов Астаф'євої, який вона спіймала на силіконову наживку – короп , барабулька чи Даша не рибалить.

, барабулька чи Даша не рибалить. З якого віку Гросу працює на професійній сцені – чотири , п'ять чи сім.

, п'ять чи сім. Де окрім України Цибульська вела телевізійну програму – Угорщині , Вашингтоні, взагалі не працювала.

, Вашингтоні, взагалі не працювала. Скільки татуювань має Таяна – три, тринадцять чи тридцять три.

Також були запитання про назву бренду дизайнерського одягу Надії Мейхер, про кар'єру Аліни Гросу та як звати собак Даши Астаф'євої.

За підсумками третього конкурсу 1 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY" перемогу отримала команда червоних з рахунком 5:4. Саме білявки отримали від суддів "Мастер Шеф. CELEBRITY" найкращий набір каструль та девайсів, а команді синіх довелося готувати з горе-набору.

За 45 хвилин обидві команди приготували свою варіацію на борщ, але кращим він виявився в команди червоних. Ектору Хіменсу-Браво сподобався борщ саме цієї команди, адже смак був більш насичений та із засмажкою з овочів.

З рахунком 5:1 тріумфальна сковорідка шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" дісталася команді білявок, а точніше Олі Поляковій!

2 епізод "Мастер Шеф. CELEBRITY"

У другому епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" в кулінарному поєдинку зустрілися справжні професіонали: шеф-кухар зі стажем – колишні учасники проєкту "Мастер Шеф. Професіонали". М'ясники – Костя Лайпаков, Алік Мкртчян та Влад Цимбалюк та кондитери – Катерина Пєскова, Катерина Яблонська та Єфим Кравченко.

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За перемогу у 2 епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" шеф-кухарям потрібно пройти три конкурси за які вони отримають по 1, два та три бали.

Епічний батл професіоналів розпочався з кулінарного рингу: учасники по черзі змагатимуться у міні-батлах, а переможець отримає можливість обрати кращий із представлених інгредієнтів для майбутньої вишуканої страви, яку й оцінюватимуть судді: Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович.

У одній страві командам потрібно поєднати складні інгредієнти та приготувати вишукану ресторанну страву на власний розсуд.

У першому поєдинку кухарі боролися за сирий буряк, або за буряк у готовому салаті Вінегрет, з якого його ще потрібно дістати.

Першим завданням дуелі було філеювати кролика, а точніше вирізати та зачистити каре. За 7 хвилин Костя Лайпаков переміг у Каті Яблонської, адже дівчина не справилась із завданням.

У другій дуелі Єфим Кравченко та Алік Мкртчян повинні були приготувати сферу з карамельної павутини, щоб дістати для команди сир Філадельфію. Натомість переможений кухар отримає роли Філадельфія.

Єфим отримав беззаперечну перемогу у цьому міні-батлі та забрав оригінальний крем-сир.

У третій дуелі Катерина Пєскова билася за продукти в кулінарному поєдинку з Владом Цимбалюком. Їм потрібно було приготувати амюз буш з усіх інгредієнтів, що були на поверхнях: чилі, морква, селера, креветка, імбир, яблуком та кріп.

Кращим виявився у міні-батлі Владислав, він й забрав високоякісний бельгійський шоколад, а Катерині дісталося печиво з шоколадною крихтою.

А тепер настав час з отриманих інгредієнтів за підсумками трьох дуелей приготувати вишукану ресторанну страву. Кондитери вирішили готувати чізкейк, а м'ясники – холодну закуску.

Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" скуштували приготовані страви від обох команд та вирішили, що перемогу у першому конкурсі отримають саме м'ясники. Їм вдалося максимально підкреслити смаки інгредієнтів.

Один бал вже у скарбничці м'ясників, цікаво чи зможуть реабілітуватися кондитери? Дізнаємося вже за кілька хвилин!

Темна кімната

У другому випробуванні учасники повинні пройти темну кімнату, котра неабияк жахає кухарів ще з попередніх шоу "Мастер Шеф". Завданням другого конкурсу: знайти шість інгредієнтів та приготувати з них страву.

Червоні основну страву з м'яса, а сині – повноцінний десерт. Всі шість продуктів потрібно використати у своїй страві. Сміливцями котрі увійдуть у темну кімнату управлятимуть колеги по команді ззовні, адже знатимуть їхнє розташування.

З синьої команди в темну кімнату пішов Костянтин Лайпаков, а від червоних – Катерина Пєскова. Дівчина вирішила подивитися страху в очі та перебороти його раз і на завжди.

За відведені 5 хвилин хлопець приніс з темної кімнати куряче філе, моркву, цибулю, гриби, вершкове масло та помідори. Катерина знайшла в темній кімнаті яйця, вершкове масло, шоколад, борошно, какао та малину.

За 45 хвилин професіонали приготували свої страви та подали їх суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY". Терін синіх з чипсами з грибів за смаком, презентацією та консистенцією був кращим за десерт кондитерів – вони отримали свої заслужені два бали.

Запитання в обмін на обмеження

У третьому конкурсі судді дали волю фантазії кухарів, але щоб відстояти честь свого цеху їм потрібно перевершити самих себе.

На професіоналів чекає 12 жорстких ускладнень, які можуть похитнути впевненість будь-якої команди: чорні мітки, костюм кукурудзи чи вимкнення плити на цілих 5 хвилин і це ще квіточки, адже працювати з вінчиком замість руки – неможливо!

Проте це ще не все, Ектор Хіменес-Браво приніс макет зі своїм зображенням – з ним потрібно буде готувати обійнявшись впродовж всього конкурсу. Цікаво, кому він дістанеться?

Визначати чорні мітки конкурентам можна тільки в тому разі, якщо кухар зможе дати правильну відповідь про нього.

Серед запитань були такі:

Чи проводив Костя бої без правил на робочу місці? (Ні)

Чи є у Єфима диплом з музичної школи по класу "Сопрано"? (Ні)

Чи був Влад донором волосся в скрутні часи? (Ні)

Чи підстригла Яблонська свою 5-річну подругу налисо? (Так)

Чи продав Алік колись 70 кілограмів золота? (Так)

Чи вийшла Пєскова без дозволу батьків заміж у 16 років? (Ні)

Кухарі не побоялися набрати ускладнень для конкурентів за свої правильні відповіді, й у підсумку Алік одягнув костюм кукурудзи, прапороносцем був Костя, а Влад повинен працювати в обіймав з макетом Ектора. Щодо команди кондитерів: дві Катерини були сковані наручниками. Окрім цих обмежень у скарбничці кожної з команд були ще додаткові ускладнення.

Протягом всього випробування команди як могли ускладнювали завдання конкурентам, деколи забуваючи про головне завдання вирішального конкурсу – приготування страви, за яку судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" подарують одній з них переможні три бали.

У підсумку команда кондитерів подала суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY" десерт "Пташине молоко", а команда м'ясників – мариновану качку з картоплею та грибами.

Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" визнали страву червоної команди кращою за смаком, консистенцією та презентацією. На жаль, кондитери так і не змогли побороти команду м'ясників.

Фінальний рахунок 0:6.

У 2 епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" перемогу та оригінальну сковорідку проєкту отримала команда м'ясників!

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