Они прошли половину пути на кулинарном проекте "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона и готовы бороться за победу в шоу и приз – 1 миллион гривен.

Знакомьтесь с лучшей десяткой профессионалов 3 сезона "Мастер Шеф.Професионалы", которые будут удивлять нас своими умениями, техниками и кулинарным талантом каждую субботу на телеканале СТБ.

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск: пасхальная корзина от профессионалов на новый лад

Элеонора Баранова – 25 лет, г. Киев.

Девушка больше 10 лет работает на кухне. В 21 год Элеонора стала шефом и работает в одном из элитных ресторанов столицы. Элеонора ломает все стереотипы на кухне своего ресторана, ведь поначалу никто не воспринимал ее всерьез, однако девушка доказала, что может быть шефом.

Работает шеф-поваром в ресторане "Fish&Pussycat Sushi Bar" в центре столицы. Любит японскую, мексиканскую, индийскую кухни. Входит в "Топот" – кулинарный проект, в котором шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.

Николай Мыгаль – 26 лет, г. Ивано-Франковск.

Николай вырос в многодетной семье, в которой бабушка хвалила его за приготовленные блюда. Эта похвала и укоренила любовь к кухне. После школы окончил кулинарный колледж, попал на практику в хороший ресторан. С тех пор уже 9 лет успешно работает на кухне, был поваром в огромном количестве заведений – от обычных кафе до ресторанов сетевых отелей, имеет большой опыт работы за рубежом.

Готовил для трех президентов Украины. Сейчас работает в Польше над открытием отеля "Рэдиссон". Любит летать на гражданских самолетах, вертолетах, парапланах. Обожает украинскую гастрономическую культуру. Хочет открыть достойную пастотеку в Ивано-Франковске.

Николай пришел на проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", чтобы популяризировать украинскую кухню в мире. Шеф-повар кормил почти всех президентов Украины в ресторане, в котором работал – заведение "Франко".

Стелла Клименко – г. Киев.

У Стеллы сейчас свой бизнес: она готовит соусы, маринады, конфитюры, варенье. На кухне начала работать с 16 лет, еще во время учебы на архитектора. У девушки огромный опыт работы в Азии, Польше, Европе на позиции соусье. Открывала заведения во Львове. Была бренд-шефом в ресторане за рубежом. В Севастополе владела собственной кулинарной детской школой. Мечтает о ресторане, в котором не будет меню, а готовить будут из того, что купили на рынке утром. Ее слабость – это рынки и продукты, именно они ее вдохновляют. Так же ее вдохновляют дети – считает их самыми честными критиками. Ведь если детям понравится – то зайдет всем.

Виктор Шайдецкий – 21 год.

Шеф-повар пришел на проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", чтобы утереть нос старому поколению поваров. С 15 лет Виктор работает в ресторане. Сначала отец устроил парня бесплатно на стажировку в один из местных ресторанов, а дальше Виктор начал работать и учиться у лучших шеф-поваров.

Николай Люлько – 30 лет, г. Киев.

Николай начал работать с 7 класса, потому что мама сама воспитывала его и брата, а они не хотели сидеть у нее на шее. Работал на грибной теплице, затем – на строительстве укладчиком плитки. После школы решил пойти в общепит, потому по выходным готовил для семьи. Раньше занимался питанием "правителей" на всех локациях – от дома до яхт.

Николай работает в ресторане "Аляска", что в столице. Начал Николай свой путь в кулинарии в ресторане "Велюр", где чистил картошку и делал фреши. За три года парень уже работал в ресторанах закрытого типа, дальше – в сети "Черноморка".

Лидия Корниенко – 41 год., г. Одесса.

Лидия пришла работать на кухню на должность помощника повара. За 4 месяца работы стала су-шефом. 4 года проработала в Харькове, была шефом в сети ресторанов "Париж", бренд-шефом в баре "Рот". Переехала в Одессу, там открывался интересный для нее формат – контактный бар "Нипер Бар", где гости собирают и готовят блюда сами. Сейчас работает су-шефом. Мама троих детей.

Владислав Цымбалюк – 33 года, г. Киев.

Парень работает 10 лет в ресторанном бизнесе, мясник. На работу поваром Владислава вдохновила британская шеф, кулинарные курсы которой показывали по телевизору. С тех пор он 10 лет работал в заведениях общественного питания. Готовил на разных позициях в столичном ресторане BAO и в заведениях рангами ниже. На одном месте долго не задерживается, ведь все время хочет учиться новому, с новыми людьми. Сейчас временно без работы. Мечтает открыть свой магазин полуфабрикатов, которым будут доверять.

Виталий Нужный – 27 лет, г. Харьков.

9 лет работает на кухне, в последнее время только бренд-шефом. Преподает в кулинарной школе в Харькове. Знаком со многими участниками шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". Имеет свою философию кулинарии – "додзё". Никогда не будет молчать, и если будет считать решение судей неправильным, готов вызвать на кулинарный поединок каждого из них.

Лилия Стоянова – 33 года, г. Одесса.

Лилия позиционирует себя победительницей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", поскольку считает, что у нее есть все качества для настоящего шеф-повара. Девушка работает шеф-поваром в одесском ресторане, где считается строгим и справедливым руководителем и шеф-поваром.

Лилия – шеф ресторана "Коллаборация". С 2008 года работает в заведениях общественного питания. Начинала с пиццайоло. За 4 года научилась готовить и пошла работать су-шефом, затем – шефом. За 13 лет ставила кухни за рубежом и работала в лучших одесских ресторанах. Знает все цеха, но больше всего любит мясо. Мечтает стать лучшим кризисным менеджером в Украине и изменить стереотип, что кулинария – мужская работа.

Леонид Малюга – 36 лет, м. Хмельницкий.

18 лет работает шеф-поваром в гостиничном комплексе Хмельницкого. Работал в Украине и даже в Китае, в ресторане украинской кухни. Любовь к кулинарии появилась тогда, когда подростком он с головой погрузился в работу на кухне, чтобы залечить душевные раны из-за неразделенной любви к девушке. Но уже через 10 лет эта девушка стала женой Леонида и родила ему дочь.

Парень научился готовить сладости без использования сахара и других аллергенов, ведь у его дочери диатез и тяжелая аллергия. Панна котта из зеленой гречки в коврике из красной розы – блюдо, которое может съесть дочь шеф-повара и именно его он представил для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".