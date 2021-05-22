В 16 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" семерка лучших поваров Украины будут готовить для популярной семьи блогеров, телезвезд проекта "Дом на папу" – семье Ковтун.

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Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы": Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская вежливо приветствовали шеф-поваров и предложили им выбрать капитанов для первого испытания самостоятельно. Желающих было не много. Первым роль капитана решил примерить на себя Николай Люлько, вторым – Николай Мигаль.

Николай Мигаль выбрал синий цвет фартуков и в его команду вошли Элеонора Баранова, Лиля Стоянова и Владислав Цымбалюк. В команду красных – Николая Люлько, вошли Виктор Шайдецкий и Стелла Клименко.

У обеих команд под коробками-загадками находились одинаковые наборы продуктов: бекон, куриное филе, картофель, лук, морковь, чеснок, яйца, специи и немного молочка.

Из этих продуктов командам нужно приготовить для популярной семьи Ковтун, участников проекта "Дом на папу", калорийную пищу для папы Руслана, легкую и диетическую пищу для мамы Надежды, блюдо для школьного обеда для детей и вариант праздничного романтического ужина для родителей. Во всех блюдах нужно использовать все ингредиенты, находящихся под коробкой-загадкой.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" попросили шеф-поваров донести до зрителей проекта, что из простых продуктов можно приготовить бесконечное количество вкусных блюд.

Команда синих приготовила для звездной семьи такие блюда: для детей картофель пай с куриными медальонами и соусом голандез, для мамы – куриный стейк су-вид с карамелизированным морковью, для папы – куриные колбаски в оболочке из бекона, а на романтический ужин – куриные равиоли с морковью и соусом голандез.

Команда красных подала семьи Ковтун морковные равиоли для детей, запеченные крокеты с хрустящей морковкой для мамы, котлеты по-киевски с пюре и жареным картофелем для папы и куриную грудинку с крамбль из бекона и соусом голандез на романтический ужин.

Звездной семье Ковтун чрезвычайно понравились блюда команды красных, капитаном которой был Николай Люлько. Им они отдали аж четыре голоса, блюда команды синих понравились только сыну. В первом конкурсе 16 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" победу одержала команда красных со счетом 4:1.

Блюда без края

Перед началом второго испытания синяя команда должна выбрать двух участников, которые понесут ответственность за поражение команды – они оденут черные фартуки и будут бороться за место на проекте и битве черных.

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Команда отдала свои голоса за капитана Николая Мигаля и Владислава Цимбалюка.

Во втором испытании каждого из участников 16 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждала собственная коробка-загадка. Судьи предложили профессионалам собственноручно выбрать рабочую поверхность и поднять таинственную коробку.

Эктор Хименес-Браво добавил, что современные тренды кулинарии за разумное потребление продуктов и именно эта тема будет во втором испытании.

Так, шеф-поварам нужно за 30 минут приготовить изысканное ресторанное блюдо из ингредиента, который находится под коробкой-загадкой. Стелле попалась половина молочного поросенка, Элеоноре – кролик, Лиле – курица, Николаю Мигалю – толстолобик, у Николаю Люлько – кролик, а Владу вторая половина молочного поросенка.

Судьи отметили, что вес ингредиентов одинаковыйй, а неиспользованные части продукта им нужно переложить в специальный гастрономический сосуд. Для чего это делать судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" оставили в тайне.

Участники 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" долго думали, что же будет дальше с остатками от продуктов, возможно их будут взвешивать и по этому результату судьи будут выбирать лучшего или худшего повара. Николай Мигаль решил использовать 70% рыбы, а вот Виктор Шайдецкий вырезал из утки только небольшое филе. Чья стратегия будет выигрышной, а кто допустил ошибки в своих размышлениях и действиях узнаем уже сейчас.

По истечении отведенного времени участники наконец услышали от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" остальные условия испытания. Ольга Мартыновская получила семь карточек на которых написаны имена поваров, суть задания – наугад выбрать карту и занять поверхность коллеги, имя которого будет на карточке. Профессионалам нужно снова за 30 минут приготовить блюдо из остатков в сосуде. Повар, которому не достанется ингредиента – автоматически оденет черный фартук и присоединится к битве черных.

Судьи пробовали блюда участников в конце четырех раундов, никто из профессионалов не сдался и готовил из остатков соседа до самого конца. Но будут ли блюда приготовленные в полном беспорядке и панике вкусными и ресторанными? Судьи попробовали все блюда участников и вынесли свои вердикты: у Лили были соблюдены пропорции главного ингредиента и остальных продуктов, у Николая Мигаля судьи отметили недостаточное количество специй в блюдах, Владислав пересушил основной ингредиент в блюде, а Эля пожертвовала качеством нарезки и получила от судей шквальную критику. Совершенными блюда были только у Николая Люлько, Виктора и Стеллы.

По результатам второго испытания 16 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" черные фартуки надели Лиля и Элеонора.

Битва черных фартуков

На битве черных фартуков участников ожидали по две коробки-загадки: в первой профессионалов ждали начальные наборы продуктов с телекастинга, а под второй – набор из фольги, пергамента для выпечки, зип-пакеты, плоскогубцы, клейкая лента и другие вспомогательные предметы.

За полтора часа отведенного времени Лиле, Эле, Николаю и Владу нужно приготовить кардинально иное блюдо от того, которую они готовили на отборе к 3 сезону "Мастер Шеф. Профессионалы".

Также судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" позволили каждому повару выбрать из продуктовой кладовой по одному ингредиенту и использовать его в свом блюде: Эля выбрала орешки, Лиля – каперсы, Влад – баклажан, Николай – яйца.

Всю посуду для приготовления блюда на битве черных фартуков им нужно приготовить собственноручно, так как кладовая с аксессуарами закрыта.

Время отведенное для приготовления блюд пронеслось стремительно, судьи попробовали блюда профессионалов и вынесли свой вердикт.

К сожалению, с задачей не справился Николай Мигаль, он покидает кулинарное шоу в 16 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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