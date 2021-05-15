В 15 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участников проекта ждет кулинарная клубничка, погоня за лайками, а далее впервые на кулинарном шоу они изготовят ледяную посуду собственными руками. Кто из профессионалов справится лучше узнаем уже сегодня.

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К сожалению, Николай Мигаль не смог принять участие в первом испытании 15 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" из-за состояния здоровья.

Первой задачей от судей стало испытание на наличие художественного вкуса. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" позволили кулинарам взять с собой в павильон проекта мобильные телефоны, ведь по фотографиям приготовленного блюда будут определять победителя конкурса.

Кулинарам 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" нужно готовить не только вкусно, но и уметь красиво подать блюдо, а угодить современной молодежи не так легко. В соцсетях блюдо считается успешным, если оно собрало по меньшей мере сотню лайков, если же нет – вы ходили в ресторан напрасно.

Профессионалам нужно приготовить не только вкусное и сбалансированное блюдо, но и создать визуальный шедевр. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут смотреть и оценивать блюда через большой экран, те блюда, которые не вызовут желание их отведать не будут принимать участия в вердиктах, и судьи не будут их пробовать. Авторы неудачных фотографий сразу наденут черные фартуки.

Владислав Цымбалюк готовит курицу кокле, Элеонора Баранова – овощи сьорф энд тьорф с дорадо и курицы, Виктор Шайдецький – дорадо с пюре из пастернака и сельдерея, Николай Люлько – пасту из кальмаров, Стелла Клименко – тартар из дорадо и креветки, Лиля Стоянова – сибас с маринованной редькой, а Леонид малюга – крем из маринованного сибаса и крем-сыра Филедельфия.

По вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Влад и Лиля одели черные фартуки, ведь их презентации и вид блюд не понравился судьям визуально. А Леонид получил черный фартук за несбалансированный вкус блюда и несовершенную презентацию.

Стелла Клименко со своим блюдом стала лучшей в первом испытании 15 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Ледяная посуда собственными руками

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили вдохновиться участникам искусством и приготовить собственноручно посуду из глыбы льда, которую предварительно нужно вытесать.

Стела как лучшая по предыдущему конкурсу получила право выбрать себе двух капитаних конкурентов – Лиля, Влад стали ее выбором.

Стела стала в пару с Элеонорой, Лиля с Виктором, а Влад с Николаем и Леонидом.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" вдохновились на это испытание из неблагоприятных и холодных погодных условий. Многокомпонентное блюдо, которое будет рождено холодом и будет подаваться судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в ледяной посуде – главная задача профессионалов.

За полтора часа три команды участников подали судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" свои шедевральные блюда в ледяных тарелках, которые они стесывали из огромной глыбы льда собственноручно.

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Стелла и Эля подали судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" блюдо в оригинальной ледяной тарелке, которую капитан команды долго и терпеливо мастерила. Судьи оценили блюдо синей команды – маринованный сибас, гранита из шпината и пюре из печеного яблока, и отметили замечательный вкус.

Команда желтых, где капитаном был Владислав, а участниками Николай и Леонид, подали судьям идеальную ледяную тарелку в с идеально вырезанными формами и блюдо – тартар из сибаса, лука шалот с соусом и ягодным сорбетом.

Виктор и Лиля были в красной команде. Судьи отметили простую посуду у участников 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", а блюдо – гаспачо из свеклы и кнелей из козьего сыра было слишком банальным по вкусу.

По вердикту второго испытания 15 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" черны фартук надел Виктор Шайдецкий из команды красных, ведь Лиля уже была его владелицей.

Битва черных фартуков

К битве черных присоединился Николай Мигаль, который из-за болезни не мог принять участие в испытаниях 15 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Тема битвы черных – экзотика. Кулинары наугад выбрали рабочие поверхности, на которых их уже ждали коробки-загадки. Самое экзотическое блюдо которое держал в своих руках Эктор Хименес-Браво-сочетание ямса, рыбы Групер и куркумы считается несочетаемым даже для экзотической кухни.

Задача поваров не копировать блюдо, а приготовить его копию из украинских продуктов.

За полтора часа чернофартушники пытались подобрать украинские продукты для экзотического блюда, чтобы его копия соответствовала оригиналу.

Виктор Шайдецкий пошел на вердикты к судьям первым, парень заменил папаю и манго и облепиху и цукини, а рыбу Групер на толстолоба. Судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" понравилось блюдо профессионала, но над презентацией посоветовали еще поработать.

Владислав Цимбалюк тоже выбрал рыбу толстолоб, а вот пюре на морковь и тыкву. В общем эта копия оригинального блюда тоже понравилась судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Положительные отзывы о своих блюдах также услышали повара Николай Мигаль, Лиля Стоянова. А вот у Леонида Малюги дела были не такие утешительные, повар заменил рыбу Групер на карася, а это довольно костлявая рыба. Эктор Хименес-Браво нашел в филе кости, а это плохой знак для вердикта кулинара.

К сожалению, в 15 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покинул Леонид Малюга.

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