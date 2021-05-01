В 13 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" десять лучших поваров проекта будут готовить современные блюда для пасхальной корзины, попытаются превзойти блюда своих коллег и будут сражаться за участие в проекте в испытании "Микроволновка".

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон: кто вошел в 20-ку проекта – имена участников

Прежде чем начать первое испытание 13 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи предложили участникам самим выбрать трех капитанов будущих команд.

Желающих было не много, первой руку подняла Лидия Корниенко, дальше вызвался Виктор Шайдецкий и неохотно согласился на капитанство Виталик Нужный.

Желтая команда: капитан – Лида Корниенко, участники: Элеонора Баранова и Владислав Цимбалюк.

Красная команда: капитан - Виктор Шайдецкий, участники: Николай Люлько и Стелла Клименко.

Синяя команда: капитан - Виталик Нужный, участники: Леонид Малюга, Николай Мигаль и Лиля Стоянова.

Кулинары разделились на команды, выбрали цвет своей команды и приступили к ознакомлению с правилами конкурса.

Накануне Пасхи судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили для лучшей десятки проекта соответствующее задание: создать пасхальную композицию так, чтобы она изображала праздничное настроение и была отличной по вкусу.

Судьи хотят увидеть в пасхальной корзине настоящие ресторанные блюда, чтобы показать хозяйкам, что экспериментировать нужно. Количество блюд не имеет значения, главное – качество.

За 2 часа участники экспериментировали и придумывали новые вкусы и текстуры, чтобы поразить судей. Команда желтых подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Биф Веллингтон с овощами в азиатском стиле. Хименес-Браво отметил, что это откровенно не сочетаемые кухни в одном блюде, а шоколадный фондан – недопеченный.

Чизкейк в разобранном виде с манговой глазурью с крамблом и ягодами понравился Владимиру Ярославскому, а цыпленок, фаршированный грибным дюкселем и беконом, получил похвалу от Оли Мартыновской. Также фаршированные перцы со свининой желтая команда подала в новейшей презентации, чем приятно удивила судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" остались не в восторге от праздничного застолья желтой команды, блюд не много и они низкого качества.

Красная команда подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пасхальную корзину современного шефа: колбаски, ребрышки, шоколадные яйца с апельсином и пастернаком.

Идея последнего блюда хорошая, но нужно добавить последнему сливочности,

– отметил Хименес-Браво.

Крем-брюле из бекона понравилось Владимиру Ярославскому, а Ольга Мартыновская заценила цыпленка с грибами и сливочным соусом. Кроме этих блюд красная команда подала судьям еще небольшие куличики и суфле. В целом судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" остались довольны работой красной команды.

Прежде чем представить свою пасхальную корзину, Николай Мигаль побил судей и команду ивой. Команда представила судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" концепт: сочетание различных культур в одной пасхальной корзине: Украины, Италии, Индии. Котлеты из компоте ягод и фруктов, цыпленок кокле, панетоне, творожная пасха, галантин, шоколадные конфеты и свекла с нежным сливочным желе – эти блюда очаровали судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" непревзойденными вкусами и подачами.

По вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" желтое не справились с первой задачей и их ждет голосование. По решению команды черный фартук надела Лидия Корниенко – капитан команды желтых.

Изменить блюдо до неузнаваемости

В начале второго испытания профессионалам судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сразу озвучили правила. Перед участниками было по 10 коробок с наборами продуктов и фотографии блюд, с которыми их коллеги прошли первый кастинг 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". За 45 минут профессионалам нужно использовать абсолютно все ингредиенты, которые находятся под черными коробками-загадками.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" четко расставили кулинаров за определенными рабочими поверхностями. Если, на первый взгляд, эта задача казалась легкой, то во время ее выполнения почти все кулинары наталкивались на трудности в их приготовлении.

Первыми на вердикты пошли Владислав, Элеонора и Виктор – блюда поваров были совершенными, однако – не идеальными. Стелла, Лида и Николай Мигаль завалили задачу конкурса, ведь не сумели приготовить блюда вкусно и оригинально, чего не скажешь о Николае Люлько, Лиле и Леониде – их блюда были лучшими.

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск: безумные опыты и десерт из чеснока

Элементы были на тарелке просто чтобы там быть, – отметил Хименес-Браво и отдал три черные фартуки Николаю Мигалю, Стелле и Владу.

Битва черных фартуков

Повара на битве черных фартуков 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" должны готовить исключительно в микроволновой печи. Судьи подготовили для чернофартушников четыре продукта на выбор: сибас, курицу, печень и кролика, и предложили профессионалам договориться, какой продукт достанется каждому из них.

Лидия Корниенко приготовила из печени паштет, однако подала его судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" даже без кусочка хлеба. Шоколадное покрытие паштета не сочеталось с ингредиентами, а Ольга Мартыновская отметила, что не видит в блюде целостного концепта.

В Стеллы Клименко была курица, из которой она сделала паштет со шпинатом и маслом из кинзы. У девушки была такая же проблема, что и у Лидии – не на что его намазать, а вот ко вкусу претензий у судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" не было.

Николай Мигаль подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" студень из кролика и бланшированным шпинатом и чатни. Хименес-Браво отметил, что блюдо довольно не аккуратное, однако вкусы – идеальны.

Владислав Цимбалюк приготовил сибас с овощами, который завернул в ролл. Вида блюда парня был идеальным, как и нарезка и вкус ингредиентов.

По вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покидает Лидия Корниенко.

Смотрите 13 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" онлайн с видео: загрузится позже