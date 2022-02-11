Медовая курица с чесноком и приятным кисло-сладким соусом подойдет к любому гарниру: рис, картофель, макароны или свежий салат.

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Рецепт медовой курочки

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 6



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 6 куриных окорочков с костью;

– соль;

– черный молотый перец;

– 2 чайные ложки чесночного порошка;

– 6 зубчиков чеснока;

– 1/3 стакана меда;

– 1/4 стакана воды;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка соевого соуса.

Приготовление:

Приправьте курицу солью, перцем и чесночным порошком. Отложите на несколько минут, чтобы специи промариновали. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте филе с обеих сторон до золотистого цвета. Накройте крышкой и готовьте до готовности. Оставьте 2 столовых ложки сока на котором жарилась курочка, остальное слейте. Выложите курицу кожей вверх на сковороду, добавьте измельченный чеснок, мед, воду, уксус и соевый соус. Увеличьте огонь до среднего и продолжайте готовить, пока соус не убавится и слегка не загустеет (примерно 3-4 минуты).



Фото Café delites

Украсьте петрушкой и подавайте к овощам, рису, макаронам или свежему салату.

Приятного аппетита!