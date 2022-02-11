Медовая курочка за 30 минут: рецепт, который станет любимым
11 февраля 2022 , 22:28Читати новину українською
Источник:Café delites
Ищете идеальный вариант для быстрого и сытного ужина? Приготовьте медовую курочку в кисло-сладком соусе. Кстати, в рецепте можно использовать как бедра, так и грудки.
Медовая курица с чесноком и приятным кисло-сладким соусом подойдет к любому гарниру: рис, картофель, макароны или свежий салат.
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Рецепт медовой курочки
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 6
Фото Café delites
– 6 куриных окорочков с костью;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 чайные ложки чесночного порошка;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1/3 стакана меда;
– 1/4 стакана воды;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка соевого соуса.
Приготовление:
- Приправьте курицу солью, перцем и чесночным порошком. Отложите на несколько минут, чтобы специи промариновали.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте филе с обеих сторон до золотистого цвета. Накройте крышкой и готовьте до готовности.
- Оставьте 2 столовых ложки сока на котором жарилась курочка, остальное слейте.
- Выложите курицу кожей вверх на сковороду, добавьте измельченный чеснок, мед, воду, уксус и соевый соус. Увеличьте огонь до среднего и продолжайте готовить, пока соус не убавится и слегка не загустеет (примерно 3-4 минуты).
Фото Café delites
- Украсьте петрушкой и подавайте к овощам, рису, макаронам или свежему салату.
Приятного аппетита!