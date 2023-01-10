Медовик на сковороде – идеальный вариант десерта, на который не нужно тратить много усилий и света. Его можно приготовить на обычной сковороде.
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Каждый слой медовика перемазан сливочным кремом, а лепешки настолько тают во рту, что кажется, будто они созданы с помощью кулинарной магии.
Рецепт медовика на сковороде
- Время: 2 часа (4 часа на утечку)
- Порции: 6
Приготовление:
- Мед подогреваем, должен запениться, добавляем соду и на минимальном огне доводим до янтарного цвета. Добавляем масло, вымешиваем до растопки.
- Яйца смешиваем с сахаром, тоненькой струйкой вливаем теплый мед с маслом и интенсивно мешаем. Добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.
- Коржи раскатываем на присыпанной мукой поверхности диаметром 22 – 23 сантиметра. Жарим их на сковороде на минимальном огне 2-3 минуты с одной стороны и до золотистости с другой. Охлаждаем, обрезаем края, сразу измельчаем их в крошку.
- Для крема очень холодные сливки взбиваем с пудрой, добавляем сметану и замешиваем нежный крем.
- Формируем торт: на каждый выкладываем 2 – 2,5 столовых ложек крема, перемазываем так все лепешки и остатками крема обмазываем торт сверху. Декорируем крошкой и охлаждаем 4 – 5 часов, чтобы торт пропитался.
Приятного тебе аппетита!