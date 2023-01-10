Медовик на сковорідці – ідеальний варіант десерту, на який не потрібно витрачати багато зусиль та світла. Його можна приготувати на звичайній сковорідці.

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Кожен шар медовика перемащений сметанковим кремом, а коржі настільки тануть в роті, що здається наче вони створені за допомогою кулінарної магії.

Рецепт медовика на сковорідці

Час: 2 години (4 години на просочування)

2 години (4 години на просочування) Порції: 6

Інгредієнти (форма 21 сантиметр діаметром):

– 150 грамів натурального меду;

– 500 – 600 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 80 грамів масла;

– 1 чайна ложка соди;

– ваніль за бажанням.

Для крему:

– 400 грамів жирних вершків;

– 700 грамів сметани;

– 150 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Мед підігріваємо, має запінитись, додаємо соду і на мінімальному вогні доводимо до янтарного кольору. Додаємо масло, вимішуємо до розтоплення.

Яйця змішуємо з цукром, тоненькою цівочкою вливаємо теплий мед з маслом і інтенсивно мішаємо. Додаємо просіяне борошно і замішуємо м'яке тісто, яке зовсім трішки липне до рук.

Коржі розкачуємо на присипаній борошном поверхні в діаметр 22 – 23 сантиметри. Смажимо їх на сковороді на мінімальному вогні 2 – 3 хвилини з однієї сторони і до золотистості з іншої. Охолоджуємо, обрізаємо краї, відразу подрібнюємо їх в крихту.

Для крему дуже холодні вершки збиваємо з пудрою, додаємо сметану і замішуємо ніжний крем.

Формуємо торт: на кожен викладаємо 2 – 2,5 столових ложок крему, перемазуємо так всі коржі і залишками крему обмазуємо торт зверху. Декоруємо крихтою і охолоджуємо 4 – 5 годин, щоб торт просочився.

Смачного!