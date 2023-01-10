Медовик на сковороде: рецепт со сливочным кремом

10 января 2023, 11:08
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Вкусные домашние рецепты

Из-за веерных отключений света не всегда есть возможность приготовить что-то вкусное для семьи, особенно выпечку.

Медовик на сковороде – идеальный вариант десерта, на который не нужно тратить много усилий и света. Его можно приготовить на обычной сковороде.

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Каждый слой медовика перемазан сливочным кремом, а лепешки настолько тают во рту, что кажется, будто они созданы с помощью кулинарной магии.

Рецепт медовика на сковороде

  • Время: 2 часа (4 часа на утечку)
  • Порции: 6
Ингредиенты (форма 21 сантиметр диаметром):
– 150 граммов натурального меда;
– 500 – 600 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 80 граммов масла;
– 1 чайная ложка соды;
– ваниль по желанию.
Для крема:
– 400 граммов жирных сливок;
– 700 граммов сметаны;
– 150 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  • Мед подогреваем, должен запениться, добавляем соду и на минимальном огне доводим до янтарного цвета. Добавляем масло, вымешиваем до растопки.
  • Яйца смешиваем с сахаром, тоненькой струйкой вливаем теплый мед с маслом и интенсивно мешаем. Добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.

  • Коржи раскатываем на присыпанной мукой поверхности диаметром 22 – 23 сантиметра. Жарим их на сковороде на минимальном огне 2-3 минуты с одной стороны и до золотистости с другой. Охлаждаем, обрезаем края, сразу измельчаем их в крошку.
  • Для крема очень холодные сливки взбиваем с пудрой, добавляем сметану и замешиваем нежный крем.
  • Формируем торт: на каждый выкладываем 2 – 2,5 столовых ложек крема, перемазываем так все лепешки и остатками крема обмазываем торт сверху. Декорируем крошкой и охлаждаем 4 – 5 часов, чтобы торт пропитался.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак