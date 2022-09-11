Сладкое всегда ярко дополняет осенние романтические моменты. Медовик отлично подходит как для семейных посиделок, так и для одиноких размышлений за любимой книгой.

Читайте Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое посмакует всей семье

Рецепт медовика с орехами

Время: 1 час
Порций: 4

Так аппетитно / Фото przepisy

Ингредиенты

Для крема:

  • 50 грамм манной крупы;
  • 280 миллилитров молока;
  • 50 грамм сахара;
  • 75 грамм сливочного масла;
  • 40 грамм сахарной пудры;
  • 2 столовые ложки ванильного сахара.

Коржи:

  • 140 грамм сливочного масла;
  • 120 грамм сахарной пудры;
  • 1 чайная ложка порошка для выпечки;
  • 140 грамм пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка меда.

Ореховая крошка:

  • 220 грамм любимых орехов.

Приготовление:

  1. Начните с приготовления крема. В горячее молоко добавьте манную крупу, сахар и доведите до кипения. Отставьте остывать.
  2. Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до приятной белой массы и добавьте порциями вареную манку. Взбивайте, пока ингредиенты не соединятся.
  3. Для лепешек соедините масло с сахаром и взбейте до белого цвета, постепенно добавьте яйца, затем муку с разрыхлителем и мед.
  4. Разложите тесто на противень и выпекайте при 170 градусах 15 минут. Выпеченное тесто разрежьте на прямоугольники.
  5. Обжарьте орехи в духовке при температуре 170 градусов в течение 10 минут, затем остудите и мелко нашинкуйте.
  6. Смажьте каждый прямоугольник теста кремом и поочередно, пока ингредиенты не кончатся.
  7. В завершение смажьте весь торт остатками крема и посыпьте орехами.