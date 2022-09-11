Солодке завжди яскраво доповнює осінні романтичні моменти. Медовик чудово підходить як для родинних посиденьок, так і для самотніх роздумів за улюбленою книжкою.
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Рецепт медовика з горіхами
Час: 1 година
Порцій: 4
Так апетитно / Фото przepisy
Інгредієнти
Для крему:
- 50 грамів манної крупи;
- 280 мілілітрів молока;
- 50 грамів цукру;
- 75 грамів вершкового масла;
- 40 грамів цукрової пудри;
- 2 столові ложки ванільного цукру.
Коржі:
- 140 грамів вершкового масла;
- 120 грамів цукрової пудри;
- 1 чайна ложка порошку для випічки;
- 140 грамів пшеничного борошна;
- 2 яйця;
- 1 столова ложка меду.
Горіхова крихта:
- 220 грамів улюблених горіхів.
Приготування:
- Почніть з приготування крему. У гаряче молоко додайте манну крупу, цукор і доведіть до кипіння. Відставте вистигати.
- Вершкове масло збийте з цукровою пудрою і ванільним цукром до приємної білої маси і порціями додайте варену манку. Збивайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Для коржів з'єднайте масло з цукром та збийте до білого кольору, поступово додайте яйця, потім борошно з розпушувачем і мед.
- Розкладіть тісто на деко і випікайте при 170 градусах 15 хвилин. Випечене тісто розріжте на прямокутники.
- Обсмажте горіхи в духовці при температурі 170 градусів впродовж 10 хвилин, потім остудіть і дрібно наріжте.
- Змастіть кожен прямокутник тіста кремом і по черзі, поки інгредієнти не закінчаться.
- На завершення змастіть весь торт залишками крему та посипте горіхами.