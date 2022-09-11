Солодке завжди яскраво доповнює осінні романтичні моменти. Медовик чудово підходить як для родинних посиденьок, так і для самотніх роздумів за улюбленою книжкою.

Читайте Борщ із секретним інгредієнтом – страва, яка посмакує всій родині

Рецепт медовика з горіхами

Час: 1 година

Порцій: 4

Так апетитно / Фото przepisy

Інгредієнти

Для крему:

50 грамів манної крупи;

280 мілілітрів молока;

50 грамів цукру;

75 грамів вершкового масла;

40 грамів цукрової пудри;

2 столові ложки ванільного цукру.

Коржі:

140 грамів вершкового масла;

120 грамів цукрової пудри;

1 чайна ложка порошку для випічки;

140 грамів пшеничного борошна;

2 яйця;

1 столова ложка меду.

Горіхова крихта:

220 грамів улюблених горіхів.

Приготування: