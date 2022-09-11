Солодке завжди яскраво доповнює осінні романтичні моменти. Медовик чудово підходить як для родинних посиденьок, так і для самотніх роздумів за улюбленою книжкою.

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Рецепт медовика з горіхами

Час: 1 година
Порцій: 4

Так апетитно / Фото przepisy

Інгредієнти

Для крему:

  • 50 грамів манної крупи;
  • 280 мілілітрів молока;
  • 50 грамів цукру;
  • 75 грамів вершкового масла;
  • 40 грамів цукрової пудри;
  • 2 столові ложки ванільного цукру.

Коржі:

  • 140 грамів вершкового масла;
  • 120 грамів цукрової пудри;
  • 1 чайна ложка порошку для випічки;
  • 140 грамів пшеничного борошна;
  • 2 яйця;
  • 1 столова ложка меду.

Горіхова крихта:

  • 220 грамів улюблених горіхів.

Приготування:

  1. Почніть з приготування крему. У гаряче молоко додайте манну крупу, цукор і доведіть до кипіння. Відставте вистигати.
  2. Вершкове масло збийте з цукровою пудрою і ванільним цукром до приємної білої маси і порціями додайте варену манку. Збивайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
  3. Для коржів з'єднайте масло з цукром та збийте до білого кольору, поступово додайте яйця, потім борошно з розпушувачем і мед.
  4. Розкладіть тісто на деко і випікайте при 170 градусах 15 хвилин. Випечене тісто розріжте на прямокутники.
  5. Обсмажте горіхи в духовці при температурі 170 градусів впродовж 10 хвилин, потім остудіть і дрібно наріжте.
  6. Змастіть кожен прямокутник тіста кремом і по черзі, поки інгредієнти не закінчаться.
  7. На завершення змастіть весь торт залишками крему та посипте горіхами.