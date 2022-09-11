К осеннему настроению: печем нежный медовик с орехами
11 сентября 2022 , 21:03Читати новину українською
Источник:przepisy
За окном начинают преобладать осенние пейзажи, так что горячий чай и сладкое становятся очень актуальными. Медовик – отличный десерт для поры, когда за окном дождь, а листья начинают опадать.
Сладкое всегда ярко дополняет осенние романтические моменты. Медовик отлично подходит как для семейных посиделок, так и для одиноких размышлений за любимой книгой.
Читайте Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое посмакует всей семье
Рецепт медовика с орехами
Время: 1 час
Порций: 4
Так аппетитно / Фото przepisy
Ингредиенты
Для крема:
- 50 грамм манной крупы;
- 280 миллилитров молока;
- 50 грамм сахара;
- 75 грамм сливочного масла;
- 40 грамм сахарной пудры;
- 2 столовые ложки ванильного сахара.
Коржи:
- 140 грамм сливочного масла;
- 120 грамм сахарной пудры;
- 1 чайная ложка порошка для выпечки;
- 140 грамм пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка меда.
Ореховая крошка:
- 220 грамм любимых орехов.
Приготовление:
- Начните с приготовления крема. В горячее молоко добавьте манную крупу, сахар и доведите до кипения. Отставьте остывать.
- Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до приятной белой массы и добавьте порциями вареную манку. Взбивайте, пока ингредиенты не соединятся.
- Для лепешек соедините масло с сахаром и взбейте до белого цвета, постепенно добавьте яйца, затем муку с разрыхлителем и мед.
- Разложите тесто на противень и выпекайте при 170 градусах 15 минут. Выпеченное тесто разрежьте на прямоугольники.
- Обжарьте орехи в духовке при температуре 170 градусов в течение 10 минут, затем остудите и мелко нашинкуйте.
- Смажьте каждый прямоугольник теста кремом и поочередно, пока ингредиенты не кончатся.
- В завершение смажьте весь торт остатками крема и посыпьте орехами.