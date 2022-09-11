К осеннему настроению: печем нежный медовик с орехами

Сладкое всегда ярко дополняет осенние романтические моменты. Медовик отлично подходит как для семейных посиделок, так и для одиноких размышлений за любимой книгой.

Читайте Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое посмакует всей семье

Время: 1 час

Порций: 4

Так аппетитно / Фото przepisy

Ингредиенты

Для крема:

Коржи:

Ореховая крошка:

Приготовление:

Начните с приготовления крема. В горячее молоко добавьте манную крупу, сахар и доведите до кипения. Отставьте остывать.

Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до приятной белой массы и добавьте порциями вареную манку. Взбивайте, пока ингредиенты не соединятся.

Для лепешек соедините масло с сахаром и взбейте до белого цвета, постепенно добавьте яйца, затем муку с разрыхлителем и мед.

Разложите тесто на противень и выпекайте при 170 градусах 15 минут. Выпеченное тесто разрежьте на прямоугольники.

Обжарьте орехи в духовке при температуре 170 градусов в течение 10 минут, затем остудите и мелко нашинкуйте.

Смажьте каждый прямоугольник теста кремом и поочередно, пока ингредиенты не кончатся.