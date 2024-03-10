Проще не бывает: готовим идеальный медовик для семейного чаепития

10 марта 2024, 01:10
Читати новину українською

Источник:

Cookpad

Многие украинцы просто обожают медовик. Кроме невероятного вкуса, его еще и очень просто готовить.

Поэтому медовик можно готовить не только на праздник. Попробуйте испечь его просто так – порадуйте себя и родных.

Будет вкусно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт медовика

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты для теста:
– 2 яйца;
– 200 граммов сахара;
– 85 граммов масла;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 450 граммов муки.

Для крема:
– 400 граммов сливок 30 – 33%;
– 5 столовых ложек сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Соедините яйца, сахар, мед, соду и масло. Поставьте на медленный огонь и непрерывно помешивайте венчиком до полного растворения ингредиентов.
  2. Снимите смесь с огня и постепенно, помешивая, добавьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой и выложите тесто. Сверху посыпьте мукой и вымешивайте тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
  3. Разделите тесто на 8 одинаковых кусочков. Каждый раскатайте на пергаменте и перенесите на противень. Выпекайте каждый корж в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут. Готовые коржи обрежьте с помощью тарелки и ножа. Обрезки оставьте для обсыпки торта.
  4. В миску налейте холодные сливки. Взбейте миксером до пышной пены. Затем, продолжая взбивать, всыпьте сахарную пудру.
  5. Каждый корж смажьте сливочным кремом. Поверхность и бока также обмажьте. Обрезки с коржей измельчите в мелкую крошку и обсыпьте торт. Поставьте торт в холодильник на 8 часов для пропитки.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить тертый пирог с вареньем, как в детстве.
Автор: Ольга Котів