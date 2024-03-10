Проще не бывает: готовим идеальный медовик для семейного чаепития
10 марта 2024, 01:10Читати новину українською
Источник:Cookpad
Многие украинцы просто обожают медовик. Кроме невероятного вкуса, его еще и очень просто готовить.
Поэтому медовик можно готовить не только на праздник. Попробуйте испечь его просто так – порадуйте себя и родных.
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Рецепт медовика
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для теста:
– 2 яйца;
– 200 граммов сахара;
– 85 граммов масла;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 450 граммов муки.
Для крема:
– 400 граммов сливок 30 – 33%;
– 5 столовых ложек сахарной пудры.
Приготовление:
- Соедините яйца, сахар, мед, соду и масло. Поставьте на медленный огонь и непрерывно помешивайте венчиком до полного растворения ингредиентов.
- Снимите смесь с огня и постепенно, помешивая, добавьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой и выложите тесто. Сверху посыпьте мукой и вымешивайте тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
- Разделите тесто на 8 одинаковых кусочков. Каждый раскатайте на пергаменте и перенесите на противень. Выпекайте каждый корж в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут. Готовые коржи обрежьте с помощью тарелки и ножа. Обрезки оставьте для обсыпки торта.
- В миску налейте холодные сливки. Взбейте миксером до пышной пены. Затем, продолжая взбивать, всыпьте сахарную пудру.
- Каждый корж смажьте сливочным кремом. Поверхность и бока также обмажьте. Обрезки с коржей измельчите в мелкую крошку и обсыпьте торт. Поставьте торт в холодильник на 8 часов для пропитки.