Поэтому медовик можно готовить не только на праздник. Попробуйте испечь его просто так – порадуйте себя и родных.
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Рецепт медовика
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Соедините яйца, сахар, мед, соду и масло. Поставьте на медленный огонь и непрерывно помешивайте венчиком до полного растворения ингредиентов.
- Снимите смесь с огня и постепенно, помешивая, добавьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой и выложите тесто. Сверху посыпьте мукой и вымешивайте тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
- Разделите тесто на 8 одинаковых кусочков. Каждый раскатайте на пергаменте и перенесите на противень. Выпекайте каждый корж в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут. Готовые коржи обрежьте с помощью тарелки и ножа. Обрезки оставьте для обсыпки торта.
- В миску налейте холодные сливки. Взбейте миксером до пышной пены. Затем, продолжая взбивать, всыпьте сахарную пудру.
- Каждый корж смажьте сливочным кремом. Поверхность и бока также обмажьте. Обрезки с коржей измельчите в мелкую крошку и обсыпьте торт. Поставьте торт в холодильник на 8 часов для пропитки.