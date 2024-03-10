Тому медовик можна готувати не лише на свято. Спробуйте спекти його просто так – потіште себе та рідних.

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Рецепт медовика

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 2 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 85 грамів масла;

– 2 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 450 грамів борошна. Для крему:

– 400 грамів вершків 30 – 33%;

– 5 столових ложок цукрової пудри.

Приготування:

З'єднайте яйця, цукор, мед, соду та масло. Поставте на повільний вогонь і безперервно помішуйте вінчиком до повного розчинення інгредієнтів. Зніміть суміш з вогню і поступово, помішуючи, додайте просіяне борошно. Присипте стіл борошном і викладіть тісто. Зверху посипте борошном і вимішуйте тісто, поки воно не перестане прилипати до рук. Розділіть тісто на 8 однакових шматочків. Кожен розкачайте на пергаменті та перенесіть на деко. Випікайте кожен корж у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5 хвилин. Готові коржі обріжте за допомогою тарілки та ножа. Обрізки залиште для обсипання торта. У миску налийте холодні вершки. Збийте міксером до пишної піни. Потім, продовжуючи збивати, всипте цукрову пудру. Кожен корж змастіть вершковим кремом. Поверхню і боки також обмажте. Обрізки з коржів подрібніть у дрібну крихту та обсипте торт. Поставте торт у холодильник на 8 годин для просочення.

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