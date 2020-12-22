Рецепт медовика от судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского
Хватит покупать магазинные сладости, давайте готовить их вместе с профессиональными шеф-поварами!
Известный украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом медовика на своей странице в инстаграм. Рыхлые медовые лепешки в сочетании с нежным кремом – объедение! Кстати, медовик прекрасно подойдет к праздничному столу, ведь эту выпечку любят все!
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Как приготовить вкусный медовик дома
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Разогрейте паровую баню.
- Соедините все ингредиенты кроме муки и подогрейте их на паровой бане до образования пены – температура должна быть около 60 градусов. Далее высыпьте муку и быстро замешайте тесто.
- Охладите готовое тесто на столе под слоем пищевой пленки, пока оно еще теплое разделите на 5 коржей. Важно, чтобы они были очень тонкие. Дополнительно подготовьте около 100 г муки, чтобы подсыпать их в тесто.
- Владимир Ярославский раскатывает свои лепешки для медовика сразу на пергаменте, на котором и выпекает их в дальнейшем.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте коржи для медовика до карамельного цвета.
- Соедините сметану с медом, добавьте взбитые сливки и немного лимонного сока – перемешайте до однородной массы.
- Собираем медовик сразу на противне обильно перемазывая коржи кремом. Отправьте готовый медовик настояться в холодильник и предварительно накройте его пищевой пленкой, чтобы он не подсох. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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