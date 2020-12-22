Хватит покупать магазинные сладости, давайте готовить их вместе с профессиональными шеф-поварами!

Известный украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом медовика на своей странице в инстаграм. Рыхлые медовые лепешки в сочетании с нежным кремом – объедение! Кстати, медовик прекрасно подойдет к праздничному столу, ведь эту выпечку любят все!

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Как приготовить вкусный медовик дома

Ингредиенты для теста:

– 200 г гречишного меда;

– 100 г сахара;

– 2 больших яйца,

– 100 г сливочного масла;

– 10 г соды;

– 550 г муки;

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Разогрейте паровую баню. Соедините все ингредиенты кроме муки и подогрейте их на паровой бане до образования пены – температура должна быть около 60 градусов. Далее высыпьте муку и быстро замешайте тесто. Охладите готовое тесто на столе под слоем пищевой пленки, пока оно еще теплое разделите на 5 коржей. Важно, чтобы они были очень тонкие. Дополнительно подготовьте около 100 г муки, чтобы подсыпать их в тесто. Владимир Ярославский раскатывает свои лепешки для медовика сразу на пергаменте, на котором и выпекает их в дальнейшем. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте коржи для медовика до карамельного цвета.

Ингредиенты для крема:

– 600 мл сметаны (20-25%);

– 400 мл сливок (30-35%);

– 180 г меда;

– 5 мл лимонного сока.