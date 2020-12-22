Досить купувати магазинні солодощі, нумо готувати їх разом із професійними шеф-кухарями!

Відомий український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом медовика на своїй сторінці в інстаграм. Пухкі медові коржі в поєднанні з ніжним кремом – смакота! До речі, медовик чудово підійде до святкового столу, адже цю випічку полюбляють усі!

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Як приготувати смачний медовик вдома

Інгредієнти для тіста:

– 200 г гречаного меду;

– 100 г цукру;

– 2 великих яйця;

– 100 г вершкового масла;

– 10 г соди;

– 550 г борошна;

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Розігрійте парову баню. З'єднайте всі інгредієнти окрім борошна та підігрійте їх на паровій бані до утіорення піни – температура повинна бути близько 60 градусів. Далі висипте борошно та швидко замішайте тісто. Охолодіть готове тісто на столі під шаром харчової плівки, доки воно ще тепле розділіть на 5 коржів. Важливо, щоб вони були дуже тонкі. Додатково підготуйте близько 100 г борошна, щоб підсипати їх до тіста. Володимир Ярославський розкачує свої коржі для медовика одразу на пергаменті, на якому й випікає їх надалі. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте коржі для медовика до карамельного кольору.

Інгредієнти для крему:

– 600 мл сметани (20-25%);

– 400 мл вершків (30-35%);

– 180 г меду;

– 5 мл лимонного соку.