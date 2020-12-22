Рецепт медовика від судді "Мастер Шеф" Володимира Ярославського
Досить купувати магазинні солодощі, нумо готувати їх разом із професійними шеф-кухарями!
Відомий український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом медовика на своїй сторінці в інстаграм. Пухкі медові коржі в поєднанні з ніжним кремом – смакота! До речі, медовик чудово підійде до святкового столу, адже цю випічку полюбляють усі!
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Як приготувати смачний медовик вдома
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Розігрійте парову баню.
- З'єднайте всі інгредієнти окрім борошна та підігрійте їх на паровій бані до утіорення піни – температура повинна бути близько 60 градусів. Далі висипте борошно та швидко замішайте тісто.
- Охолодіть готове тісто на столі під шаром харчової плівки, доки воно ще тепле розділіть на 5 коржів. Важливо, щоб вони були дуже тонкі. Додатково підготуйте близько 100 г борошна, щоб підсипати їх до тіста.
- Володимир Ярославський розкачує свої коржі для медовика одразу на пергаменті, на якому й випікає їх надалі.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте коржі для медовика до карамельного кольору.
- З'єднайте сметану з медом, додаємо збиті вершки та трішки лимонного соку – перемішайте до однорідної маси.
- Збираємо медовик одразу у деко рясно перемащуючи коржі кремом. Відправте готовий медовик настоятися в холодильник та попередньо накрийте його харчовою плівкою, щоб він не підсох. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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