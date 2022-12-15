В старину украинские хозяйки ежегодно на праздник Николая выпекали вкусное медовое печенье. Придавали ему разную форму с помощью фигурной посуды или формочек. Можно вырезать их ножом, только тогда нужно контролировать процесс, если в него вовлечены детки.

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Медовики могут быть любой формы: круги, звездочки, ромбики, человечки, животные и даже елочные игрушки. Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился с читателями отличного медового теста, чтобы и вы в этом году могли приготовить их вместе с детьми.

Рецепт медников к Святому Николаю

  • Время: 80 минут
  • Порции: 15 – 20 штук

Приготовление:

  • Всыпаем в сотейник сахар (125 г) и доводим до состояния темно-коричневой карамели. Снимаем с огня, осторожно заливаем воду и растапливаем карамель.
  • Добавляем вторую часть сахара, масло, мед, поворачиваем на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился. Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса остыла.
  • Добавляем соду, перемешиваем. Температура не должна превышать 60 градусов.
  • Добавляем муку, специи и замешиваем тесто.
  • Температура немного упала: добавляем яйцо или 2 желтка.
  • Заворачиваем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодное место в час.
  • Холодное тесто раскатываем толщиной 0.6 – 0.8 сантиметров. Вырезаем формочками пряники и выпекаем в духовке при 180-185 градусах 10-11 минут.
  • Готовые пряники охлаждаем и покрываем глазурью (взбейте все миксером до однородной текстуры).

Приятного тебе аппетита!