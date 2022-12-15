Медовики к Святому Николаю: простой рецепт печенья для деток
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Медовики – традиционные украинские сладости, которые выпекались на Святого Николая. К процессу привлекали детей, чтобы еще больше погрузиться с ними в атмосферу праздника.
В старину украинские хозяйки ежегодно на праздник Николая выпекали вкусное медовое печенье. Придавали ему разную форму с помощью фигурной посуды или формочек. Можно вырезать их ножом, только тогда нужно контролировать процесс, если в него вовлечены детки.
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Медовики могут быть любой формы: круги, звездочки, ромбики, человечки, животные и даже елочные игрушки. Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился с читателями отличного медового теста, чтобы и вы в этом году могли приготовить их вместе с детьми.
Рецепт медников к Святому Николаю
- Время: 80 минут
- Порции: 15 – 20 штук
– 125 граммов сахара (для карамели);
– 520 граммов пшеничной муки;
– 100 миллилитров воды;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 125 граммов меда;
– 5 граммов пищевой соды;
– куриное яйцо;
– 10 грамм молотой корицы;
– 10 граммов имбиря (в порошке);
– 5 грамм порошка кардамона и бадьяна.
Для глазури:
– 150 – 180 граммов сахарной пудры;
– 30 граммов сырого яичного белка;
– 5 – 7 граммов лимонного сока.
Приготовление:
- Всыпаем в сотейник сахар (125 г) и доводим до состояния темно-коричневой карамели. Снимаем с огня, осторожно заливаем воду и растапливаем карамель.
- Добавляем вторую часть сахара, масло, мед, поворачиваем на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился. Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса остыла.
- Добавляем соду, перемешиваем. Температура не должна превышать 60 градусов.
- Добавляем муку, специи и замешиваем тесто.
- Температура немного упала: добавляем яйцо или 2 желтка.
- Заворачиваем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодное место в час.
- Холодное тесто раскатываем толщиной 0.6 – 0.8 сантиметров. Вырезаем формочками пряники и выпекаем в духовке при 180-185 градусах 10-11 минут.
- Готовые пряники охлаждаем и покрываем глазурью (взбейте все миксером до однородной текстуры).
Приятного тебе аппетита!