Медовики к Святому Николаю: простой рецепт печенья для деток

Медовики – традиционные украинские сладости, которые выпекались на Святого Николая. К процессу привлекали детей, чтобы еще больше погрузиться с ними в атмосферу праздника.

В старину украинские хозяйки ежегодно на праздник Николая выпекали вкусное медовое печенье. Придавали ему разную форму с помощью фигурной посуды или формочек. Можно вырезать их ножом, только тогда нужно контролировать процесс, если в него вовлечены детки.

Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

Медовики могут быть любой формы: круги, звездочки, ромбики, человечки, животные и даже елочные игрушки. Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился с читателями отличного медового теста, чтобы и вы в этом году могли приготовить их вместе с детьми.

Рецепт медников к Святому Николаю

Время: 80 минут

80 минут Порции: 15 – 20 штук

– 125 граммов сахара (для карамели);– 520 граммов пшеничной муки;– 100 миллилитров воды;– 100 граммов сахара;– 100 граммов сливочного масла;– 125 граммов меда;– 5 граммов пищевой соды;– куриное яйцо;– 10 грамм молотой корицы;– 10 граммов имбиря (в порошке);– 5 грамм порошка кардамона и бадьяна.

– 150 – 180 граммов сахарной пудры;– 30 граммов сырого яичного белка;– 5 – 7 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Всыпаем в сотейник сахар (125 г) и доводим до состояния темно-коричневой карамели. Снимаем с огня, осторожно заливаем воду и растапливаем карамель.

Добавляем вторую часть сахара, масло, мед, поворачиваем на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился. Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса остыла.

Добавляем соду, перемешиваем. Температура не должна превышать 60 градусов.

Добавляем муку, специи и замешиваем тесто.

Температура немного упала: добавляем яйцо или 2 желтка.

Заворачиваем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодное место в час.

Холодное тесто раскатываем толщиной 0.6 – 0.8 сантиметров. Вырезаем формочками пряники и выпекаем в духовке при 180-185 градусах 10-11 минут.

Готовые пряники охлаждаем и покрываем глазурью (взбейте все миксером до однородной текстуры).

Приятного тебе аппетита!