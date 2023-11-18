Медовик на сожженном сахаре: давний и очень простой рецепт от Клопотенко

Медовик на сожженном сахаре – старинный, очень простой и доступный рецепт. Такая выпечка прекрасно подойдет к чаю или кофе.

Немножко сожженный сахар подарит медовику приятный карамельный аромат и вкус. Также у него будет красивый шоколадный цвет без добавления красителей или какао.

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Пошаговый рецепт приготовления медовика на сожженном сахаре

Время : 1 час 17 минут

: 1 час 17 минут Порций: 6

– 2 яйца;– 50 граммов сахара;– 100 граммов сахара для карамели;– 30 миллилитров воды;– 100 граммов меда;– 150 миллилитров кефира;– 1 чайная ложка пищевой соды;– 320 граммов пшеничной муки;– половина чайной ложки соли;– 20 граммов сливочного масла для подготовки формы;– 20 граммов муки для подготовки формы.



Вы можете добавить к медовику орехи / Фото Unsplash

Приготовление:

В большой миске взбейте 2 яйца и 50 граммов сахара до белого цвета. Это займет ориентировочно 5 – 7 минут. В миску к взбитым с сахаром яйцам добавьте 150 миллилитров кефира и перемешайте венчиком. Далее постепенно всыпьте 320 граммов муки, 1 чайную ложку соды и половину чайной ложки соли. Перемешайте. В сотейник насыпьте 100 граммов сахара и влейте 30 миллилитров воды. Нагрейте, постоянно помешивая деревянной лопаткой до образования темной карамели. Снимите с огня, добавьте 100 граммов меда и хорошо перемешайте. Перелейте всю карамель в миску с тестом. Замесите тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану. Форму для запекания застелите пергаментом или смажьте сливочным маслом и присыпьте сверху мукой. Избыток муки стряхните. Равномерно распределите тесто в форме и запекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выйти из сухого пирога, без кусочков сырого теста.