Медовик на сожженном сахаре: давний и очень простой рецепт от Клопотенко
18 ноября 2023, 11:38Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Медовик на сожженном сахаре – старинный, очень простой и доступный рецепт. Такая выпечка прекрасно подойдет к чаю или кофе.
Немножко сожженный сахар подарит медовику приятный карамельный аромат и вкус. Также у него будет красивый шоколадный цвет без добавления красителей или какао.
Хорошая идея для обеда Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами
Пошаговый рецепт приготовления медовика на сожженном сахаре
- Время: 1 час 17 минут
- Порций: 6
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов сахара для карамели;
– 30 миллилитров воды;
– 100 граммов меда;
– 150 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка пищевой соды;
– 320 граммов пшеничной муки;
– половина чайной ложки соли;
– 20 граммов сливочного масла для подготовки формы;
– 20 граммов муки для подготовки формы.
Вы можете добавить к медовику орехи / Фото Unsplash
Приготовление:
- В большой миске взбейте 2 яйца и 50 граммов сахара до белого цвета. Это займет ориентировочно 5 – 7 минут.
- В миску к взбитым с сахаром яйцам добавьте 150 миллилитров кефира и перемешайте венчиком.
- Далее постепенно всыпьте 320 граммов муки, 1 чайную ложку соды и половину чайной ложки соли. Перемешайте.
- В сотейник насыпьте 100 граммов сахара и влейте 30 миллилитров воды. Нагрейте, постоянно помешивая деревянной лопаткой до образования темной карамели. Снимите с огня, добавьте 100 граммов меда и хорошо перемешайте. Перелейте всю карамель в миску с тестом.
- Замесите тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
- Форму для запекания застелите пергаментом или смажьте сливочным маслом и присыпьте сверху мукой. Избыток муки стряхните.
- Равномерно распределите тесто в форме и запекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выйти из сухого пирога, без кусочков сырого теста.