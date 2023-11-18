Трішки спалений цукор подарує медівнику приємний карамельний аромат та смак. Також він матиме гарний шоколадний колір без додавання фарбників чи какао.
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Покроковий рецепт приготування медівника на спаленому цукрі
- Час: 1 година 17 хвилин
- Порцій: 6
Ви можете додати до медівника горіхи / Фото Unsplash
Приготування:
- У великій мисці збийте 2 яйця та 50 грамів цукру до білого кольору. Це займе орієнтовно 5 – 7 хвилин.
- У миску до збитих з цукром яєць додайте 150 мілілітрів кефіру та перемішайте вінчиком.
- Далі поступово всипте 320 грамів борошна, 1 чайну ложку соди та половину чайної ложки солі. Перемішайте.
- У сотейник насипте 100 грамів цукру та влийте 30 мілілітрів води. Нагрійте, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою до утворення темної карамелі. Зніміть з вогню, додайте 100 грамів меду та добре перемішайте. Перелийте всю карамель у миску з тістом.
- Замісіть тісто. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану.
- Форму для запікання застеліть пергаментом або змастіть вершковим маслом та присипте зверху борошном. Надлишок борошна струсіть.
- Рівномірно розподіліть тісто у формі та запікайте 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою – вона повинна вийти з пирога сухою, без шматочків сирого тіста.