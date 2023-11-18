Трішки спалений цукор подарує медівнику приємний карамельний аромат та смак. Також він матиме гарний шоколадний колір без додавання фарбників чи какао.

Гарна ідея для обіду Ідеальне поєднання томатів і ніжної курятини: як приготувати особливий суп з мітболами

Покроковий рецепт приготування медівника на спаленому цукрі

Час : 1 година 17 хвилин

: 1 година 17 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 100 грамів цукру для карамелі;

– 30 мілілітрів води;

– 100 грамів меду;

– 150 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка харчової соди;

– 320 грамів пшеничного борошна;

– половина чайної ложки солі;

– 20 грамів вершкового масла для підготовки форми;

– 20 грамів борошна для підготовки форми.



Ви можете додати до медівника горіхи / Фото Unsplash

Приготування:

У великій мисці збийте 2 яйця та 50 грамів цукру до білого кольору. Це займе орієнтовно 5 – 7 хвилин. У миску до збитих з цукром яєць додайте 150 мілілітрів кефіру та перемішайте вінчиком. Далі поступово всипте 320 грамів борошна, 1 чайну ложку соди та половину чайної ложки солі. Перемішайте. У сотейник насипте 100 грамів цукру та влийте 30 мілілітрів води. Нагрійте, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою до утворення темної карамелі. Зніміть з вогню, додайте 100 грамів меду та добре перемішайте. Перелийте всю карамель у миску з тістом. Замісіть тісто. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану. Форму для запікання застеліть пергаментом або змастіть вершковим маслом та присипте зверху борошном. Надлишок борошна струсіть. Рівномірно розподіліть тісто у формі та запікайте 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою – вона повинна вийти з пирога сухою, без шматочків сирого тіста.

Любите солоденьке? Спробуйте приготувати домашні пряники "Малютка" – їхній смак перенесе вас у дитинство.