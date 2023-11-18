Немножко сожженный сахар подарит медовику приятный карамельный аромат и вкус. Также у него будет красивый шоколадный цвет без добавления красителей или какао.

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Пошаговый рецепт приготовления медовика на сожженном сахаре

  • Время: 1 час 17 минут
  • Порций: 6


Вы можете добавить к медовику орехи / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. В большой миске взбейте 2 яйца и 50 граммов сахара до белого цвета. Это займет ориентировочно 5 – 7 минут.
  2. В миску к взбитым с сахаром яйцам добавьте 150 миллилитров кефира и перемешайте венчиком.
  3. Далее постепенно всыпьте 320 граммов муки, 1 чайную ложку соды и половину чайной ложки соли. Перемешайте.
  4. В сотейник насыпьте 100 граммов сахара и влейте 30 миллилитров воды. Нагрейте, постоянно помешивая деревянной лопаткой до образования темной карамели. Снимите с огня, добавьте 100 граммов меда и хорошо перемешайте. Перелейте всю карамель в миску с тестом.
  5. Замесите тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
  6. Форму для запекания застелите пергаментом или смажьте сливочным маслом и присыпьте сверху мукой. Избыток муки стряхните.
  7. Равномерно распределите тесто в форме и запекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выйти из сухого пирога, без кусочков сырого теста.