День папы – прекрасная возможность собрать родных за праздничным столом. Независимо от того, любит он мясо, овощи или сладости, есть простые рецепты, которые можно легко приготовить, чтобы создать особую атмосферу.

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Салат Цезарь с курицей

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1 пучок салата;

– 100 грамм твердого сыра (пармезан или другой);

– 100 грамм крутоны (подсушенные кубики хлеба);

– 2 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте полосками, приправьте солью и перцем, обжарьте на оливковом масле до готовности. Листья салата нарвите руками на мелкие кусочки. Чеснок измельчите и смешайте с оливковым маслом, лимонным соком и горчицей, приправьте солью и перцем. Смешайте салат с курицей, крутонами, сыром и заправкой. Подавайте сразу после приготовления.

Стейк из говядины

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 говяжьих стейка (примерно 200 граммов каждый);

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 веточки розмарина;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло. Стейки приправьте солью и перцем. Обжаривайте стейки на сковороде по 3 – 4 минуты с каждой стороны для средней прожарки. Добавьте измельченный чеснок и розмарин за минуту до окончания жарки. Дайте стейкам отдохнуть 5 минут перед подачей.

Шоколадный фондан

Время: 30 минут

30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 грамм черного шоколада;

– 150 грамм сливочного масла;

– 150 грамм сахара;

– 4 яйца;

– 50 грамм муки.

Приготовление:

Растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане, дайте немного остыть. В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования густой массы. Добавьте шоколадную смесь к яичной массе, осторожно перемешайте. Добавьте муку и смешивайте до однородности. Разлейте тесто в формочки для маффинов, смазанные маслом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 – 12 минут. Подавайте теплыми с шариком ванильного мороженого или ягодами.

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