Свекла – это замечательная опция не только для салатов. Из нее также можно сделать питательную намазку, которая непременно украсит ваш стол.
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Рецепт намазки из свеклы
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Свеклу варим, даем ей остыть и чистим.
- Кладем в блендер свеклу, орехи, чеснок и сырки, измельчаем до однородной массы.
- Яблоко мелко натираем.
- Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее и яблоко в массу.
- Перемешиваем все ингредиенты, солим и перчим.
- Перед подачей лучше всего дать намазке постоять в холодильнике минимум 20 минут.
Приятного аппетита!