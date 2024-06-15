Свекла – это замечательная опция не только для салатов. Из нее также можно сделать питательную намазку, которая непременно украсит ваш стол.

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Рецепт намазки из свеклы

Время: 1 час

Порций: 4

Приготовление:

  1. Свеклу варим, даем ей остыть и чистим.
  2. Кладем в блендер свеклу, орехи, чеснок и сырки, измельчаем до однородной массы.
  3. Яблоко мелко натираем.
  4. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее и яблоко в массу.
  5. Перемешиваем все ингредиенты, солим и перчим.
  6. Перед подачей лучше всего дать намазке постоять в холодильнике минимум 20 минут.

Приятного аппетита!